Llamamiento urgente en Jerez: hacen falta donaciones de sangre

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia está bajo mínimos y por ello lanza un llamamiento urgente a las donaciones. Tras la Navidad la reserva de sangre está "muy baja", aunque desde el Centro remarcan que "nadie se quedará sin transfusión" al pertenecer a la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, por lo que puede llegar a Jerez bolsas de otras provincias en el caso de que así fuera necesario.

"Estamos mal aquí, pero también en Andalucía. La semana después de Reyes lo pasamos fatal, es terrorífico. Durante la Navidad la gente dona menos por las fiestas, hay muchos puentes y es muy difícil salir a sacarte sangre. Además, ahora la actividad quirúrgica, que siempre disminuye en Navidad, se recupera e incluso aumenta, por lo que la necesidad de sangre es mayor. Empezamos el año mal, la cuesta de enero para la sangre es complicada", declara Gloria Rivero, supervisora del CTTC.

Para abastecer a todos los centros de la provincia e incluso de Ceuta, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células debería recibir entre 200 y 220 donaciones diarias. "Sabemos que es una barbaridad, pero para eso tenemos los dos puntos fijos, el del Hospital de Jerez y el de Cádiz, y además cada día vamos a tres puntos diferentes de la provincia con los puntos móviles. Ahora hace falta, es fundamental que la gente venga a donar porque las reservas están bajas", subraya Rivero.

A pesar de este escenario, el abastecimiento está asegurado. "Nadie se va a morir por falta de sangre. No queremos dar este mensaje. Pero sí hay que decir que por favor vengan porque estamos en un momento crítico. Necesitamos que la gente venga a donar. Pero insisto, a nadie le va a faltar sangre. A lo mejor ocurre que se retrase alguna operación, pero lo urgente se atiende", reitera la supervisora.

¿Con qué frecuencia se puede donar sangre?

El periodo mínimo necesario entre donaciones de sangre es de 2 meses. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año y los hombres 4. En donaciones solo de plasma este periodo se acorta a 15 días pudiendo realizar como máximo 24 donaciones al año. También se pueden compatibilizar las donaciones de sangre y plasma. Esta frecuencia se controla con programas informáticos de manera automática y con la emisión del carné que se le expide a la persona donante, para que ellos mismos lleven su control. También la APP DonaSangreAndalucia dispone de un histórico de donaciones y del carné digitalizado.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

¿Qué se hace con la sangre donada?

Por una parte, es analizada para estudiar el grupo sanguíneo, el factor Rh y descartar enfermedades infectocontagiosas. En caso de detectarse alguna anomalía, la unidad de sangre se destruye y se comunica a la persona donante el resultado del análisis, para su posterior seguimiento médico.

Por otra parte, la bolsa de sangre es fraccionada o separada en sus distintos elementos. La sangre no se transfunde directamente de la persona donante a la receptora, sino que se somete a un proceso de separación del que se obtienen tres componentes:

Glóbulos rojos : parte celular utilizada en las intervenciones quirúrgicas, hemorragias debidas a accidentes de tráfico, tratamiento de anemias, trasplantes de órganos...

: parte celular utilizada en las intervenciones quirúrgicas, hemorragias debidas a accidentes de tráfico, tratamiento de anemias, trasplantes de órganos... Plaquetas : parte celular utilizada en pacientes con cáncer o leucemias, trasplantes de medula ósea, trastornos de la coagulación, hemorragias...

: parte celular utilizada en pacientes con cáncer o leucemias, trasplantes de medula ósea, trastornos de la coagulación, hemorragias... Plasma: parte líquida de la que se obtienen una serie de proteínas para el tratamiento de enfermedades de la coagulación, enfermedades infecciosas, grandes quemados... El plasma que no se transfunde se envía a los laboratorios farmacéuticos para que lo transformen en medicamentos, como la albúmina, gammaglobulinas, factores de coagulación… Dichos medicamentos, una vez elaborados son enviados a las farmacias hospitalarias para su distribución a las personas que lo necesitan y facilitarles el tratamiento adecuado.

De esta forma, cada donación de sangre beneficia a más de una persona, ya que los componentes sanguíneos se utilizan por separado.