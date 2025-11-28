Estas son las nuevas tarifas de la basura en Jerez

Un contenedor de reciclaje de papel y cartón en una céntrica calle de la ciudad.

La nueva tasa por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos de Jerez que este viernes día 28 de noviembre se lleva a pleno contará de dos conceptos.

El primero es la cuota general de recogida, que tendrá varios tramos en función del valor catastral del inmueble, ya sea residencial o tenga otros usos.

Así, el importe oscilará entre los 47,47 euros de los inmuebles que tengan un valor catastral inferior a los 21.250 euros y los 184,32 de las de hasta 90.000 euros. A partir de este valor, además de una cuota de 184,32 euros se aplicará 0,0024 euros por cada euro de valor catastral adicional.

Asimismo, se habrá de abonar una cuota general de tratamiento que irá en función de los metros cuadrados del inmueble. En el caso de una vivienda, irá de los 71,41 euros si tiene una superficie de 120 metros cuadros y de los 92,83 euros si supera los 500 metros cuadrados.

En la ordenanza se establecen bonificaciones a estas tarifas. Así, a las que ya se aplican a pensionistas, unidades familiares con bajos recursos o familias numerosas se sumarán ahora unos “incentivos de recogida selectiva” —se aplicarán reducciones si se “colabora activamente en el depósito y recogida selectiva de residuos”— o en “programas de compostaje individual o comunitario”. No obstante, ambas fórmulas tienen que ser desarrolladas ahora por la Delegación de Medio Ambiente para concretar su aplicación.

Por el contrario, actualmente la tasa de basura, que se abona en el recibo del agua, tiene una cuota de servicio de 0,36 euros por día y una cuota de consumo de 0,23 euros por metro cúbico de agua consumido. Esta se abona de manera bimensual dentro del recibo del agua que remite la concesionaria del servicio, Aquajerez.

Sin embargo, a partir del año que viene, la nueva tarifa será cobrada directamente por el Ayuntamiento que próximamente deberá informar a los ciudadanos cómo hacerlo, aunque esta se podrá incorporar al plan personalizado de pagos —la fórmula para pagar tributos de manera fraccionada durante el año—.