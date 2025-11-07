Nuevo incendio en el inmueble abandonado de la calle Caracuel de Jerez
La Policía Local ha acudido tras la llamada de los vecinos
Policía Nacional y Local frustran el robo nocturno en un estanco junto a la plaza del Caballo de Jerez
La Policía Local de Jerez ha acudido a las cuatro y media de la tarde al llamamiento de vecinos de la calle Caracuel. Una vez más se ha alertado de un incendio en el inmueble ruinoso ubicado en el número 7 de esta céntrica calle. Los residentes están cansados de los continuos problemas debido a la entrada y salida de todo tipo de personas.
A pesar de que tapiar una parte, lo cierto es que la entrada principal es perfectamente accesible. Los vecinos temen, además, que cualquier día haya un accidente grave debido al estado actual del inmueble y al trapicheo de drogas.
Desde el exterior era visible ayer una de las llamas y el fuerte olor a humo que alertó a los vecinos. Además en el suelo podrían verse restos quemados. Se trata de una situación que se repite desde hace años.
Además, el inmueble se encuentra ubicado entre el aparcamiento subterráneo y un edificio de viviendas, por lo que alertan del problema que esto genera en una zona residencial y con mucho tránsito de personas.
