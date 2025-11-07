Policía Nacional y Local frustran el robo nocturno en un estanco junto a la plaza del Caballo de Jerez

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Jerez, lograron interceptar y detener durante la madrugada del pasado jueves 6 de noviembre a dos individuos que, instantes antes, habían logrado acceder en un conocido negocio ubicado en la avenida Álvaro Domecq con plaza del Caballo, "tras fracturar las lunas y los cierres del mismo con la intención de saquear el interior del local".

La rápida intervención policial, gracias a la llamada anónima de varios vecinos de la zona al 091, permitió a los agentes de la Policía Nacional personarse en el lugar en menos de tres minutos, "observando como el negocio presentaba los accesos forzados y la alarma se encontraba activada", tal como ha informado el cuerpo en un comunicado.

Los policías se dirigieron rápidamente a la tienda logrando localizar al primero de los detenidos dentro del local, tratando de arrastrar una máquina registradora. Inmediatamente se procedió a su reducción y detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

El segundo individuo, que a la llegada de los agentes se encontraba en labores de vigilancia en el exterior del local, consiguió emprender la carrera, siendo seguido muy de cerca por un policía nacional de paisano.

El individuo saltó el vallado de una urbanización cercana y del instituto de Educación Secundaria colindante, tratando de eludir la acción policial hasta llegar a la calle Paúl. Fue ahí donde una patrulla de la Policía Local lo interceptó. El Policía Nacional que lo seguía, y que no lo había perdido de vista en ningún momento, informó de lo ocurrido a los agentes locales, procediendo a la detención del segundo sujeto por los mismos presunto hechos que el primero.

Recuperación de la mercancía y el dinero en metálico sustraídos

Cabe destacar que los agentes, al sorprender in fraganti a los autores, lograron recuperar y devolver a sus legítimos propietarios la totalidad de la mercancía, los objetos y el dinero que los detenidos trataban de robar: dos cajas registradoras, una de ellas que ya habían logrado fracturar y otra aún cerrada que fue encontrada en unos setos junto a la avenida; 362 euros en metálico, 204 cajetillas de tabaco y dos extintores ajenos al negocio afectado y que presuntamente fueron los objetos utilizados para romper las lunas.

Reiteración de delictiva

Si bien el primero de los detenidos carecía de antecedentes previos, el segundo se trata "de un viejo conocido de las fuerzas de seguridad en la ciudad". De hecho, ya había sido detenido por delitos de hurto o robo hasta en siete ocasiones previas durante el presente año 2025, las tres últimas durante los meses de octubre y noviembre. Además, le constan dos órdenes de alejamiento sobre otros dos negocios, una farmacia y una tienda de ropa ubicadas en distintas zonas de la cuidad.

Efectiva colaboración ciudadana

De nuevo ambos Cuerpos de Policía, la Policía Nacional y la Policía Local, han querido transmitir su agradecimiento a la ciudadanía de Jerez por su colaboración mediante llamada a los teléfonos de emergencia policial, lo que permitió la rápida llegada de los policías al lugar y la recuperación del total de los objetos robados.

Por ello, han recordado que tanto el 091 de Policía Nacional como el 092 de la Policía Local "están las 24 horas de los 365 días del año operativos para atender las urgencias o las demandas de los vecinos, que la comunicación puede ser anónima si así se desea y que con este sencillo gesto solidario, se puede auxiliar o evitar que otros ciudadanos sufran delitos en su propia persona o en su propiedades".