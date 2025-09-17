Nuevo paso para la construcción de un aparcamiento en la barriada de La Granja

La barriada de La Granja está cada vez más próxima a tener un nuevo aparcamiento. La junta de gobierno local ha aprobado el proyecto, que fue presentado el pasado mes de julio por la alcaldesa, María José García-Pelayo, y que estará situado en el entorno del centro de salud y la biblioteca pública municipal Agustín Muñoz. Tendrá capacidad para 55 vehículos y se prevé que las obras salgan a licitación en octubre.

El proyecto tiene un presupuesto de 99.179,83 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Prevé la reurbanización y ordenación de la parcela de equipamiento público donde se ubicará este aparcamiento en superficie, situada en la trasera del centro de Salud y comunicada con el acceso para urgencias de la misma. En estos terrenos se habilitarán 33 nuevas plazas más 2 para personas con movilidad reducida. Asimismo, en el espacio anexo a la biblioteca municipal, y junto al solar que se destinará a la futura sede de la casa hermandad de la Hermandad del Soberano Poder, se acondicionará otra explanada de carácter provisional, hasta la finalización de estas obras, que tendrá capacidad para otros 20 vehículos.

La intervención contempla además el adecentamiento de los accesos a las Urgencias del centro de salud, así como la instalación de mobiliario urbano, al objeto de completar los elementos ya existentes, y 4 nuevos focos LED para ampliar la dotación de alumbrado público. Desde el Ayuntamiento recuerdan que se recuperó la disponibilidad de la parcela objeto de esta actuación, que fue cedida en su día a la Junta de Andalucía para la construcción del centro de salud de la barriada. Tras mantener conversaciones con la Junta para abordar la situación de esta antigua cesión, el Ayuntamiento podrá poner ahora en uso estos terrenos, generando una mayor movilidad en la zona y mejores accesos al citado centro sanitario.