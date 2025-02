Los nuevos autobuses de Jerez enfrentan, otra vez, al PP y PSOE

Los 25 nuevos autobuses urbanos que se espera que lleguen a Jerez siguen enfrentando al PP y al PSOE. El Partido Popular ha celebrado la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que rechaza el recurso que el portavoz socialista puso al renting de 25 autobuses y que ha tenido paralizado el expediente durante un mes. “El PSOE sólo busca hacer daño a Jerez sólo por la inquina que le tiene a Pelayo”, ha señalado el secretario general del Partido Popular, Jaime Espinar, quien subraya que el PSOE "fue el gran enemigo del transporte público durante sus 8 años de Gobierno y se ha empeñado en seguir siéndolo desde la oposición".

“Una vez más, al PSOE le da coraje que a Jerez le vayan bien las cosas e intenta frenar por todos los medios el avance de la ciudad y, en este caso concreto, de su servicio de transporte público”, subraya Espinar. Además, los populares defienden con contundencia la labor de los técnicos municipales, tanto de quienes han redactado el pliego de condiciones del renting de los nuevos autobuses como de quienes han rechazado el recurso del PSOE. "Unos técnicos municipales que, una vez más, han sufrido los ataques del portavoz socialista", denuncian los populares. El PP le ha exigido que "deje de una vez a los técnicos, a quienes ya difamó y criticó durante su etapa en el gobierno y a quienes ahora acusa de forma falsa desde la oposición".

Los populares recuerdan que la licitación del renting de los 25 nuevos autobuses cuenta con todos los informes técnicos preceptivos y, por tanto, "no sólo cumple la legalidad, sino que tiene el soporte financiero suficiente para poder llevarse a cabo". De hecho, "el proceso de licitación de este renting es el mismo que el que hizo el PSOE durante su Gobierno, con la salvedad que en esta ocasión se han puesto una serie de consideraciones para evitar que ocurra el desastre de compra que hizo el PSOE en Turquía", remarca el PP.

Por su parte, el grupo municipal socialista lamenta la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Jerez, al no admitir el recurso sobre la adjudicación del contrato de renting de autobuses, que "a todas luces no cuenta con financiación para su adquisición". El portavoz socialista José Antonio Díaz advierte que "Comujesa cerró el año 2024 en pérdidas que, sumadas a las pérdidas del año anterior, arrojan un total de 2 millones de euros. Una situación financiera caótica que demuestra que la empresa pública está en quiebra técnica, gasta más de lo que ingresa, y todo ello, por la incapacidad del gobierno de Pelayo para gestionar el Ayuntamiento y las empresas municipales”.

En este sentido, el portavoz socialista expone que "una empresa que da pérdidas, en número rojos y en quiebra y si además se suma que no tiene presupuesto, no puede gastar 16 millones de euros si no cuenta con financiación, y más cuando no es capaz de entregar en 2024 ni el vestuario de los trabajadores".

Díaz insiste que “la empresa pública Comujesa fue declarada empresa en funcionamiento por el auditor y el pleno, es decir, a un paso de la liquidación, incumple el plan de equilibrio económico-financiero previsto para 2024, y además los gastos de personal y funcionamiento tienen un desfase económico en casi 20 millones del presupuesto disponible. Por tanto, nos resulta de una extrema irresponsabilidad que el gobierno de Pelayo, a sabiendas de esta situación, esté agravando intencionadamente la sostenibilidad financiera y económica de la empresa poniendo en riesgo los puestos de 1.500 trabajadores".

“Respetamos pero no compartimos la resolución porque parte de premisas erróneas. Si ya era dudoso el procedimiento de este contrato, ahora se suma la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Jerez. De hecho, la plataforma de notificaciones electrónicas habilitada única (DeHú) señala 10 días naturales para la apertura de los requerimientos, mientras que el Ayuntamiento otorga tres días hábiles, un ejemplo más del oscurantismo de esta contratación que sin duda no garantiza la seguridad jurídica y la tutela jurídica efectiva como se acredita con el documento oficial de la plataforma de notificaciones. Sin duda, la resolución presenta contradicciones y omisiones”, añade Díaz.

La alternativa del grupo socialista "a todo este despropósito" es comprar autobuses nuevos y en propiedad "con los 13 millones de euros de ingresos extraordinarios que el Gobierno de España le ha transferido en 2024, pero la alcaldesa en lugar de comprar autobuses se lo ha gastado en sueldos a una élite de la plantilla municipal".

Díaz avanza que "solicitaremos al interventor el control financiero de la empresa Comujesa y de esta licitación, además de explorar otras vías que a nuestro entender podría derivar en responsabilidad patrimonial y administración desleal que los consejeros socialistas no estamos dispuestos a asumir".