Nuevos robos en el centro de Jerez: "Echamos de menos más policía a pie por las calles"

Un nuevo intento de robo en una joyería de la calle Doña Blanca en Jerez ha colmado el vaso de la desesperación de los comerciantes de la zona. Este lunes, a última hora de la tarde, dos mujeres jóvenes sustrajeron un anillo de la Joyería Dogma tras una serie de maniobras de distracción a los empleados, que se percataron rápidamente de que faltaba una joya a través de las cámaras de seguridad. Inmediatamente, el propietario retuvo a una de las chicas para que le devolviera el anillo y, aunque logró zafarse de él, este le dio alcance en la plaza de las Angustias. "Es ya tanta mi rabia y mi hartazgo de robos que esta vez no se me escapaba", apuntaban indignados desde el negocio, donde aseguran que la policía "tardó más de media hora en llegar aquí. Estamos cansados de esta situación".

Los afectados reclaman "más policía a pie por las calles; los coches patrulla parados en la plaza del Arenal o en Esteve no nos sirven de nada para estas situaciones. Hay mucha falta de presencia y ya no veo pasar por aquí a la policía. Ver a policía pasear disuadiría a los ladrones. Es lo único que pedimos, más seguridad".

Desde este céntrico comercio critican que se sienten "desprotegidos. No queremos una pareja de policía aquí todo el día, pero el paseo de turno, sí. Aquí hay muchos comercios, en la calle Larga, Angustias... pues habrá que protegerlos. Sin duda, estamos en el punto de mira de los cacos".

Da la casualidad de que estas mismas dos jóvenes que perpetraron el robo en Dogma, lo intentaron antes en otra joyería cercana, de la que además fueron clientas años atrás.

Un mes sin saber nada

La Joyería SuperJoya, en la calle Doña Blanca, sufrió la madrugada del pasado 1 de diciembre un espectacular robo en su negocio familiar. La investigación se encuentra en manos de la Policía Nacional, a quienes en su momento agradecieron su "rápida actuación. El sistema de alarma funcionó, pero fue un alunizaje muy rápido". Sin embargo, dos meses después del suceso, "no sabemos nada, no tenemos noticias de cómo va la investigación. Nos sentimos solos, desprotegidos", aseguran los propietarios.

Tras este robo, el Ayuntamiento instaló pivotes en la entrada a la calle Doña Blanca, "pero eso se tira con una patada. No es suficiente. Hemos solicitado a Patrimonio que nos dejen poner medidas de seguridad en la puerta de la tienda, tipo barras o pivotes, pero no nos los permiten por cuestiones estéticas. ¿Cuestiones estéticas? Increíble. Pero mientras, que nos sigan robando. Por favor, pedimos más seguridad. Yo me encargo de darle protección a mi negocio en el interior, pero necesitamos que el Ayuntamiento nos proteja en el exterior. Estamos desprotegidos, desamparados".