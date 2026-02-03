La Policía Nacional impide el robo en dos empresas del Polígono industrial El Portal

La Policía Nacional impidió durante la tarde del domingo 1 de febrero de 2026, que se consumaran dos robos con fuerza en dos empresas colindantes ubicadas en el Polígono Empresarial El Portal, en el distrito sur de Jerez de la Frontera.

La intervención policial ocurrió sobre las 18:45 horas del pasado domingo, cuando la sala operativa del 091 recibía varios saltos de alarma en naves industriales ubicadas en la calle Marruecos, hasta el lugar se desplazaron tres unidades de la Policía Nacional cuyos agentes llevaron a cabo una primera inspección, localizando que el vallado exterior de una de la empresas afectadas se encontraba fracturado.

Ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo un robo en el interior de las empresas, se dispuso un dispositivo de revisión en el interior de los recintos mientras que otros agentes se desplegaban en el exterior, instantes más tarde fueron estos los que localizaban al detenido, tratando de huir de la zona escabulléndose entre los vehículos estacionados en la vía pública.

El individuo portaba numerosas herramientas presuntamente utilizadas para tratar de forzar los accesos, un pasamontañas para ocultar su rostro así como varios juegos de llaves de vehículos de las dos empresas afectadas, instantes más tarde se personaban los dueños de la instalaciones, comprobando como ambas habían sufrido daños en puertas y vallado, sin embargo no habían logrado acceder al interior de las industrias.

Los agentes pudieron visualizar además las grabaciones de seguridad de una de las empresas afectadas, en las que se reconocía sin ningún género de dudas al varón interceptado en la calle como el que trataba, minutos antes, de perforar los accesos laterales de las instalaciones.

Se evitó que el detenido tuviera tiempo para acceder a las instalaciones

En base a los hechos, el varón fue detenido como presunto autor de dos delitos de robos con fuerza en grado de tentativa, los daños ocasionados en el vallado, cerraduras y puertas de las empresas afectadas, aún sin haber logrado forzarlas, ascienden a un valor estimando de más de 700 euros.

El detenido se trata de un delincuente especializado en cometer robos con fuerza, al que le figuran 60 antecedentes previos por delitos contra la propiedad, tanto en Jerez como en otras ciudades de las provincias de Cádiz y Sevilla.

La Policía Nacional mantiene un dispositivo reforzado de seguridad en las zonas más afectadas por el temporal y las lluvias en su demarcación, incluidas las barridas rurales de El Portal y El Portalillo, así como en el Polígono Empresarial de El Portal.