Jerez registró más de 70.000 pernoctaciones hoteleras en septiembre

Un grupo de turistas internacionales caminando por las inmediaciones del Alcázar de Jerez

La provincia de Cádiz ha registrado 1.046.929 pernoctaciones en sus hoteles durante el pasado mes de septiembre, lo que suponen 41.000 más que en el mismo mes del pasado año 2024.

Por su parte, el municipio costero de Chiclana, con más de 290.000, fue la localidad de la provincia que más pernoctaciones registró.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en la provincia de Cádiz la mayoría de las pernoctaciones fueron en esta ocasión de viajeros nacionales (611.358), superando la cifra de los viajeros extranjeros (435.571), aunque superando los viajeros extranjeros a los nacionales en tiempo de estancia con cuatro frente a tres días.

Jerez registra 70.454 pernoctaciones en el mes de septiembre

En cuanto al número de viajeros, la provincia de Cádiz registró un total de 311.451 turistas, de los que 203.871 procedían de España y 107.580 eran procedentes del extranjero.

En relación a los puntos turísticos, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía señala que, en la provincia, Chiclana fue donde más pernoctaciones se registraron en el mes de septiembre, con un total de 296.213, la mayoría de turistas extranjeros (166.965), seguido de Conil, con 132.480 pernoctaciones, Cádiz con 85.522 y Jerez de la Frontera con 70.454.