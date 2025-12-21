Jerez tiene casi la mitad de sucursales bancarias que hace 10 años

Aunque el descenso se ha ralentizado, continúa reduciéndose el número de sucursales de entidades bancarias abiertas en Jerez. Así, si hace 10 años estaban operativas 84 oficinas repartidas por toda la ciudad (zona rural incluida), ahora son 45 según los últimos datos publicados por el Banco de España correspondientes al cierre del mes de septiembre. Por el contrario, sí ha aumentado el número de cooperativas de crédito (cajas rurales) pues, si hace una década había cuatro, ya son siete las que prestan servicio a sus clientes.

Detrás de estas reducciones está fundamentalmente los movimientos de concentración bancaria que se han producido en los últimos 20 años, especialmente tras la reestructuración de las tradicionales cajas de ahorro. Bien es cierto que también se ha incrementado el uso de canales online, que ha reducido el número de personas que acuden a una entidad bancaria para algún tipo de gestión, pero también ha provocado que vaya aumentando una brecha entre el cliente presencial y el digital no solo por el factor de la edad, sino también de la renta, tal y como advierte el órgano regulador en unos informes sobre la accesibilidad a los servicios bancarios en España que realiza desde hace unos años.

En los dos últimos años únicamente se ha reducido el número de sucursales bancarias en la zona centro a tenor de los datos del órgano regulatorio, concretamente una en la plaza del Arenal (las plantas altas de este inmueble serán próximamente un hotel) y otra en la calle Porvera. El mayor número de cierres se produjo entre 2019 y 2022 con el cierre de una veintena de oficinas.

Claro está, el centro de la ciudad sigue concentrando el mayor número de sucursales bancarias con más de una veintena operativas, la mayoría de ellas en la calle Larga. En cambio, hace 10 años había contabilizadas 32, según las estadísticas oficiales. Otra de las zonas de mayor 'concentración' bancaria es la plaza del Caballo, con siete entidades bancarias abiertas, tres menos respecto a la pasada década.

La presencia de entidades bancarias se ha reducido ostensiblemente en otros puntos de la ciudad. Es el caso de la zona este donde, aunque su número no era elevado, se han cerrado oficinas en la plaza Biarritz, la avenida Lola Flores o avenida de Europa. Mientras tanto,siete sucursales han dejado de estar operativas en la zona noroeste en los últimos años y en la zona sur, cinco.

En cambio, en la última década se han mantenido el número de sucursales bancarias en la zona rural (seis, todas ellas pertenecientes a una misma entidad, Caixabank). Salvo Estella, todas las entidades locales autónomas cuentan con, al menos, una oficina operativa. En cambio, sigue sin haber en núcleos rurales más pequeños, como es el caso de las barriadas.

La "brecha" bancaria

Según el Informe sobre la Accesibilidad a los Servicios Bancarios en España que realiza el Banco de España cada año, en el conjunto del país continúa la tendencia de reducción del número de oficinas y de aumento de cajeros automáticos. En este sentido, se ha detectado que, a pesar de esta disminución, la población continúa usando "en gran medida" los canales presenciales para acceder a los servicios bancarios, a pesar de los avances en la banca online.

Ahora bien, este organismo incide una vez más en una "notable brecha en el uso de la banca online" en la población española, "con porcentajes muy bajos entre las personas de mayor edad, menor nivel educativo y menor nivel de renta". En la edición de este informe correspondiente a 2024, añade: "La brecha digital asociada a la edad podría reducirse de forma relativamente rápida en el futuro, si bien la asociada a la renta y el nivel educativo podría mostrar una mayor persistencia".

Por ello, considera que "existe margen de mejora" en la efectividad de las medidas que han adoptado las entidades bancarias para "favorecer la accesibilidad a los servicios bancarios en zonas rurales".