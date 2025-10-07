El Obispado de Jerez se replantea ahora la instalación de la Inmaculada en el Arroyo

La polémica generada semanas atrás por la aprobación por parte del Ayuntamiento de Jerez de la instalación del basamento para el monumento a la Inmaculada en el Arroyo preocupa en el Obispado, que asumiría los gastos de dicha obra y de quien partió la idea. Tanto es así, que desde la Diócesis, según fuentes fiables, "se han replanteado esta intervención" por la polémica generada y, después de recibir la licencia del Ayuntamiento, han realizado una consulta a la Junta de Andalucía "sobre la compatibilidad del proyecto de dicho monumento con el entorno protegido por el decreto que declara BIC (Bien de Interés Cultural) al Palacio de Bertemati".

Una 'segunda opinión' a la Junta que se realiza a pesar de tener la comisión de patrimonio del Ayuntamiento las competencias para decir sí o no a esta instalación. El Obispado, guiado por la respuesta de rechazo por parte de los expertos, ha dado 'patada a seguir' hasta encontrar una solución a esta polémica, que ha llevado incluso a la creación de una plataforma, 'Manifiesto: Defendamos la Plaza del Arroyo', que supera ya las 1.200 firmas.

De momento, la situación está paralizada hasta obtener la respuesta de la Junta a esta consulta por parte del Obispado, pero según fuentes consultadas, desde el Palacio de Bertemati "no quieren problemas y dudan mucho de que se vaya a instalar la Virgen en la plaza".

Hay que recordar que la comisión de patrimonio del Ayuntamiento de Jerez aprobó el pasado mes de agosto la instalación del basamento para el monumento a la Inmaculada en el Arroyo porque "la ubicación elegida en la plaza se relaciona tanto con la torre campanario de la Catedral como con el Palacio de Bertemati, por lo que se respeta así el nuevo trazado de la plaza". Datos que se desprenden del informe técnico al respecto llevado a la comisión, y al que tuvo acceso este Diario, que finalmente se aprobó con varios votos en contra, según fuentes cercanas. Un 'Documento Técnico Municipal de Ejecución de Basamento para la Inmaculada Concepción en la Plaza del Arroyo' elaborado por el arquitecto municipal, favorable a dicha instalación, y verificado por otro arquitecto 'de la casa'. La columna que portará el monumento tendrá una altura de unos cinco metros, más los 3,5 de la obra. Medidas que difieren del diseño original, cuya columna era de unos 12 metros.

Realizada por el escultor sevillano Francisco Parra, bajo diseño del extremeño Juan Valdés, la pieza, que pesa 1,5 toneladas y mide 3,5 metros de altura, fue encargada por el Ayuntamiento en 2014, siendo alcaldesa Pilar Sánchez, pero mediante un contrato firmado por el entonces primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco, para que presidiera un espectacular monumento dedicado al dogma inmaculista con motivo de los 500 años de su proclamación. Para ello, la plaza del Arroyo, su primera ubicación, experimentaría una sensible modificación para acoger esta obra que en el proyecto original se situaba rematando un grandioso pilar. El Ayuntamiento abonó en su día 400.000 por la escultura.

En dependencias municipales desde 2014, la obra fue rescatada del olvido y el polvo con la intención de que luciera en el Arroyo, según un convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Obispado, una intención que debía ser aprobada por la comisión de patrimonio del Ayuntamiento, y así fue. Un trámite que los expertos historiadores destacan que es "una barbaridad porque esta comisión debe respetar el entorno del BIC en el que quieren colocar la obra, ya que se carga la estética de la zona. Infringe el entorno de protección visual del BIC. Está claro que se está haciendo todo corriendo para instalarla cuanto antes. ¿Quién tiene interés hoy por instalar un monumento a la Inmaculada, gigante además? Nadie".