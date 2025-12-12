Obras en las calles Costa Azahar y Costa de La Luz de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez acometerá la próxima semana una actuación en las calles Costa Azahar y Costa de la Luz, en la zona norte de la ciudad, para mejorar el acerado y la accesibilidad.

Concretamente, las obras consistirán en el saneamiento de las aceras y colocación de piezas del mismo pavimento, ya que, en algunos de sus tramos, se han producido algunos hundimientos, afectando a varias arquetas de la red eléctrica y de telefonía. Desde el Ayuntamiento, se van a subsanar estas deficiencias, mejorando así la accesibilidad, el tránsito peatonal y la seguridad vial, y dando respuesta a demandas de la ciudadanía.

Con esta intervención se facilitará el tránsito seguro e inclusivo por estas calles y se reducirá el peligro de accidentes para peatones. Los trabajos se van coordinar con los negocios de las calles Costa Azahar y Costa de la Luz y de su entorno con el objetivo de minimizar las molestias.