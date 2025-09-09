La ampliación del IES Lola Flores en Jerez ya tiene licencia de obras

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado otorgar a la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación de la Junta de Andalucía la licencia urbanística de construcción del nuevo edificio destinado a la ampliación del IES Lola Flores. “Queremos que nuestros centros educativos estén en las mejores condiciones posibles y por eso y después de más de 15 años, hemos aprobado conceder la licencia a la Junta para que inicie las obras en este centro que lleva muchísimos años con barracones. No es digno ni justo que nuestros niños y niñas lleven tanto tiempo estudiando en módulos prefabricados”, ha explicado María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez.

El proyecto tiene un presupuesto de 3.519.414,39 euros y un plazo de terminación de 18 meses, y la concesión de esta licencia permitirá, tal y como anunció en su reciente visita a Jerez, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que las obras puedan dar comienzo este mes de septiembre, señalando en concreto el día 19 para su inicio.

Cabe recordar que, durante esta visita, el consejero calificó esta actuación de “muy importante”, y la enmarcó dentro de “un trabajo conjunto que se ha ido haciendo, y fruto de una lucha muy destacada que ha liderado la alcaldesa, y que ha dado como resultado que esta obra sea una realidad”. Igualmente, Antonio Sanz agradeció a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía su “sensibilidad para liberar una potente inversión de cerca de 3,6 millones de euros para la mejora y adecuación de estas infraestructuras educativas, que se suman a las que desarrolla la Junta de Andalucía”.

La alcaldesa ha felicitado a toda la comunidad educativa del IES Lola Flores y les ha agradecido “la paciencia que han tenido con los distintos gobiernos de la ciudad, porque llevan muchos años reclamando la eliminación de los barracones. Así pues, estamos ante otro proyecto, otro problema que afrontábamos como gobierno de la ciudad al que hemos dado solución y nos alegramos por ello enormemente”.

De igual modo, María José García-Pelayo ha mostrado su satisfacción por que “gracias a la colaboración que hemos mantenido con la comunidad educativa, hemos conseguido hacer realidad un proyecto que parecía que no se iba a ejecutar nunca”.

Descripción del proyecto

El objetivo de este proyecto es la adecuación de los espacios necesarios para que el IES Lola Flores se amplíe hasta un modelo D2 + B22 + FPB en cocina y restauración + CCFF en cocina y gastronomía. A su vez, tal y como consta en la propuesta de intervención, se prevé llevar a cabo las obras necesarias para implantar una conexión peatonal entre los edificios así como la redistribución y la reorganización espacial del programa de necesidades.

El IES Lola Flores consta actualmente de dos edificios construidos y cuatro módulos prefabricados y el presente proyecto contempla la construcción de un tercer edificio de nueva planta que se ubicará en el espacio que ocupan actualmente las aulas prefabricadas, que serán reubicadas hasta la finalización de las obras de ampliación. En la explanada de albero situada al noroeste de la parcela se ubicarán los módulos prefabricados 1,2 y 3, mientras que el 4 se situará junto a la pista deportiva. Asimismo, se prevé la instalación de escaleras y rampas para mejorar la accesibilidad de los edificios.

Además, la intervención incluye la reforma del edificio originario para redistribuir los espacios existentes al objeto de acoger el programa de necesidades previsto por el centro.

Con estas obras de ampliación, el IES Lola Flores pasará de tener una superficie construida de 2.897,35 (entre los dos edificios originales), a tener una superficie de 3.927,81 metros cuadrados tras la construcción del nuevo edificio más las pasarelas, (que suman una extensión de 1.030,46 metros cuadrados).