Obras de mejora de la urbanización y saneamiento del Centro Municipal de Protección Animal de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos, ha iniciado una intervención para mejorar la urbanización y saneamiento perimetral del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA), debido al mal estado de conservación y mantenimiento en el que se encontraba.

El presupuesto de esta obra asciende a 18.400 euros y el plazo de ejecución estimado es de un mes.

Las obras incluyen la demolición de arquetas y colectores existentes, el corte y demolición de la solera de hormigón, la reconstrucción de bordillos y colectores, la construcción de un nuevo sistema de saneamiento y el enfoscado y pintura con resinas resistentes.

A estas mejoras que se están acometiendo se suman otras ejecutadas anteriormente, como el sistema de calefacción para los cheniles, las llevadas a cabo en el pasillo del pabellón central y la remodelación de las zonas de esparcimiento con la colocación de toldos.

También se ha adquirido y puesto a disposición del CMPA, el pasado mes de agosto, un nuevo vehículo para sus tareas diarias de recogida y atención, buscando mejorar el servicio y cumplir con normativas como la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

Para Carmen Pina, delegada de Protección Animal, “esta nueva intervención, en beneficio de la asistencia a las mascotas, se suma a otras anteriores realizadas en estas instalaciones, que en el último año y medio ha experimentado grandes avances con actuaciones importantes que, sobre todo, supondrán una mejora considerable en la calidad de la asistencia a las mascotas que se acogen en este centro”.

Hay que destacar que el trabajo continuo que desde el Ayuntamiento de Jerez se viene desempeñando en materia de Protección Animal “se hace de la mano de las protectoras y de las asociaciones felinas con las que se mantiene un contacto fluido y permanente. Desde aquí quiero agradecer la colaboración que prestan en todo momento, haciendo que todo sea mucho más fácil”, ha señalado Carmen Pina. Para la delegada, se trata de “seguir trabajando juntos con responsabilidad”.