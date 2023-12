Comienzan las obras provisionales en la plaza de San Juan

La empresa AFC Construcciones y Contratas SL ha iniciado este lunes los trabajos para adecentar el tramo de la plaza de San Juan que está inacabado tras haber renunciado a continuar con las obras de reurbanización de este céntrico enclave. La firma cumple así con el requerimiento que el Consistorio le realizó la pasada semana en el que le advirtió de que, en caso de no hacerlo, lo haría el Consistorio de manera subsidiaria.

Esta intervención permitirá que esta calle pueda volver a ser transitada con seguridad por peatones, aunque seguirá estando cerrada al tráfico de vehículos, tal y como reclamaron los vecinos (solo podrán circular por ella los vehículos de emergencia). Una vez se culminen los trabajos, el Ayuntamiento tendrá que volver a adjudicar la obra para que pueda concluirse.

Estos trabajos previos consisten en la retirada de la valla de obras y de vehículos, la ejecución de un imbornal para la recogida de aguas pluviales en la zona próxima al Palacio de Pemartín, el extendido y compactado de una capa de zahorra de distintos espesores, según el desnivel de cada tramo, así como al extendido de suelo estabilizado con cemento.

Tras esto, Urbanismo deberá elaborar un nuevo proyecto y volver a adjudicar la obra. No obstante, aún tiene que resolver también cómo financiará esta actuación, que se pretende acometer con unos fondos europeos. Tal y como se ha venido informando en los últimos meses, la reurbanización de la plaza de San Juan es una primera fase de una intervención de mayor envergadura que incluye la calle Francos, Compañía, San Marcos y plaza Rafael Rivero.

Sin embargo, el ejecutivo alertó que, debido a los problemas con la empresa a la que se le adjudicó la obra, no se podrá acabar en plazo para poder financiarse con fondos europeos, de ahí que se estén buscando alternativas para no perder esta financiación. En el comunicado remitido por el ejecutivo no se hace mención de esta circunstancia ni del estado de la negociación con el Gobierno central para darle una solución a este aspecto.

En cuanto a la intervención provisional en la plaza de San Juan, el delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, indicó que esta permitirá que "los vecinos y comerciantes de este entorno puedan ver un poco más normalizada su situación, después de un año de obras que han tenido una serie de altibajos e inconvenientes”.