Obras en la plaza de San Juan: "Los vecinos estamos desesperados"

Los vecinos del entorno de la plaza San Juan y calle Oliva continúan a la espera de que el Ayuntamiento de Jerez retome las obras de reurbanización de este enclave, una intervención que volvió a paralizarse hace trse semanas tras la marcha de la empresa que las ejecutaba. A día de hoy, la calle permanece cortada al tráfico y continúa levantada en dos de sus tramos, concretamente en la confluencia con la plaza de San Juan y con la plaza de Santiago.

De hecho, para permitir el paso entre plaza de San Juan y Santiago, se han tenido que abrir las rejas que separan la plaza de los Ángeles de la calle Oliva para que haya puedan pasar los peatones ya que la confluencia con la calle Murillo continúa cortada.

Sin embargo, los vecinos de la zona ya se encuentran desesperados pues recuerdan que estas obras se iniciaron hace casi un año y han estado paradas en varias ocasiones durante estos últimos meses. Carmen, una de las vecinas de la zona, explica: “No se puede apenas pasar por la zona y hay que tener mucho cuidado de no caerte. Y esta es una zona donde viven muchas personas mayores”.

Las obras se iniciaron a finales del año pasado, pero desde el principio ha tenido numerosos problemas. Para empezar, se hallaron conducciones que inicialmente no estaban previstas en el proyecto. Finalmente, la empresa ha renunciado a continuar alegando impagos del Ayuntamiento, extremo que niega el gobierno que deja entrever que la razón de su marcha es que no le salen las cuentas de ejecutar una obra por la que presentó una oferta económica muy a la baja.

Este medio preguntó al gobierno en qué situación se encuentra el proceso de rescisión del contrato con la empresa adjudicataria de estos trabajos, así como su previsión para que la empresa municipal multiservicios Comujesa acometa las actuaciones que permitan, al menos, permitir que la calle vuelva a ser transitable con seguridad. No hubo respuesta.

Se da la circunstancia de que esta obra es una primera fase de una actuación de mayor envergadura que contempla reurbanización de un eje viario de más de 600 metros de longitud que parte de la plaza Rafael Rivero y, tras continuar por plaza de San Marcos, Compañía, Francos y plaza de San Juan, culminaba en calle Oliva para entroncar con una actuación posterior en las inmediaciones de la plaza de Santiago. El proyecto contemplaba que el peatón ganara espacio en detrimento del tráfico rodado, aunque este se seguiría permitiendo, aunque de manera restringida para cumplir con los parámetros de la zona de bajas emisiones.

Renuncia a la terminación del proyecto

Sin embargo, los problemas surgieron en este primer tramo de intervención que aún no ha podido concluirse. Y se da la circunstancia del que el ejecutivo ya ha renunciado a ejecutar el resto de la obra ya que asegura que no podrá tenerla acabada en los plazos estipulados por el programa que financia la actuación —unos fondos europeos para la implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades—. De hecho, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno central que le permita destinar los fondos no ejecutados de esta intervención en otras obras. No ha trascendido si ya ha recibido respuesta en este sentido.

Mientras tanto, es tal la situación de desesperación que hay vecinos de la zona que hablan ya de la posibilidad de movilizarse para exigir soluciones. Manuela, que vive en la calle Justicia, una vía que también se ha visto afectada por esta obra pues el tráfico tiene que desviarse por el entorno de San Juan de los Caballeros ante el corte al tráfico de la calle Oliva, incide. “Esta situación clama al cielo porque llevamos casi un año sufriendo una obra que nunca acaba. Los vecinos estamos muy hartos”, advierte.