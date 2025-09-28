Un verano algo más flojo en los hoteles de Jerez

La ocupación hotelera cayó en Jerez durante el pasado verano. Si en el mes de julio, ya hubo un descenso, esta ha continuado durante el mes de agosto situándose el grado de ocupación por plazas en el 72,2%, unos cuatro puntos porcentuales menos respecto a 2024. Esta bajada se produce a pesar de que en el pasado mes se produjo un crecimiento exponencial del turismo nacional, aunque este no pudo compensar la disminución del extranjero.

Teniendo en cuenta los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a la Coyuntura Turística Hotelera que publica cada mes, en los hoteles de Jerez se hospedaron entre julio y agosto en los hoteles jerezanos un total de 65.135 viajeros, un 2,6% menos respecto al mismo periodo del año anterior. También bajó el número de pernoctaciones situándose en 170.552, un 2,2% menos en la comparativa interanual.

Los registros totales son peores respecto al estío de 2024 debido a la bajada del turismo internacional. De hecho, en este 2025 se ha producido el registro más bajo de visitantes de fuera del país hospedados en los hoteles de Jerez desde 2021 en un mes de agosto—concretamente, 7.474, un 9,9% menos—, un registro al que hay que sumarle el de julio, que también fue inferior al de 2024.

Esta caída no ha podido ser contrarrestada por el aumento del turismo nacional, que se encuentra en máximos históricos a tenor de la contabilidad del instituto estadístico. Así, entre julio y agosto se hospedaron en Jerez 49.352 viajeros españoles, la cifra más alta desde que hay registros. Ahora bien, este récord se ha batido gracias a los registros del mes de agosto, que han sido muy superiores a los de años precedentes.

Esta bajada se produce en un momento en el que Jerez cuenta con su mayor oferta hotelera de la historia. En el mes de agosto había contabilizado 42 establecimientos que ofertaban un total de 4.060 plazas, casi un centenar más que hace un año.

Se da la circunstancia añadida que la ocupación hotelera en el conjunto de la provincia aumentó durante el pasado verano. Así, según el INE, el grado de ocupación por plazas superó el 81% en agosto, 2,5 puntos porcentuales más que en 2024. Además, entre los meses de julio y agosto creció tanto el número de visitantes españoles alojados en los hoteles de la provincia (un 8,1% más) como los extranjeros (1,1% más).

Ahora bien, el porcentaje de ocupación dado a conocer por el INE es muy inferior al que aportó Horeca, la patronal hotelera y hostelera de la provincia, a principios de este mes. Entonces, esta entidad aseguró que se había alcanzado el 90% de ocupación, tres puntos más que en 2024. En cambio, el instituto estadístico rebaja esta cifra en 20 puntos porcentuales. Hay que tener en cuenta que el organismo estadístico público muestra la metodología para la elaboración de este estudio que se publica mensualmente basándose en un muestreo con un cuestionario que se remiten a los establecimientos, lo que evidencia su fiabilidad.

El precio medio de la habitación, en aumento

Durante el mes de agosto, el precio medio de una noche de hotel en Jerez se situó en los 97,96 euros, según el Instituto Nacional de Estadística, un 1,3% más que hace un año. Bien es cierto que la ciudad no es uno de los destinos más caros ni de la provincia ni del conjunto nacional, pero lo cierto es que en los últimos años ha tenido un notable incremento. De hecho, en este 2025 ha alcanzado su máximo importe en un mes de agosto.

Eso sí, y como suele ser habitual, agosto no suele ser el mes más caro en Jerez. Normalmente, los precios más caros de una noche de hotel se producen en el mes de mayo, donde los precios han sobrepasado los 100 euros en estos últimos años.