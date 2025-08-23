La ocupación hotelera volvió a bajar en Jerez en un mes de julio

El sector hotelero jerezano continúa sin poder mejorar los registros de ocupación alcanzados en 2024. Según los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera que el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora mensualmente, los establecimientos hoteleros registraron el pasado mes de junio un ligero descenso del número de viajeros manteniéndose así la tendencia que están teniendo durante todo el año.

Según los registros de la estadística oficial, durante el pasado mes de julio un total de 31.295 viajeros pasaron, al menos, una noche en uno de los 42 hoteles que tiene actualmente la ciudad, un 3,2% respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, la bajada fue menor entre los turistas nacionales (un 2,9%) que entre los extranjeros, que suponen una cuarta parte del total de la clientela de este tipo de alojamientos en Jerez, rebajándose en unos cuatro puntos porcentuales menos respecto a hace un año.

De este modo, el mes de julio ha mantenido la tendencia que está teniendo el sector en este 2025 con unos registros inferiores respecto al año pasado. Así, entre enero y julio unos 165.800 viajeros aproximadamente han pernoctado en los hoteles de la ciudad, un 7,4% menos respecto al mismo periodo de 2024. Ahora bien es cierto que la caída ha sido menos acentuada porcentualmente en el turismo nacional, cuya bajada se sitúa en este momento en un 3,9% en la comparativa interanual, frente a la registrada entre el visitante extranjero que supera el 14%.

En cuanto al número de pernoctaciones, durante el pasado mes de julio se contabilizaron algo más de 77.300. El registro es también inferior respecto a 2024, aunque la caída es más leve al ser de apenas un punto porcentual. Eso sí, se igualó la estancia media en la comparativa interanual situándose en esta primera parte del verano en los 2,4 días.

El descenso en el número de visitantes, sumado a una mayor oferta de plazas, propició que el grado de ocupación bajara la ciudad durante el pasado mes, tal y como recoge este estudio que elabora mensualmente el organismo estadístico. Así, el grado de ocupación por plazas durante julio se situó en el 60,5%, cinco puntos porcentuales menos que en 2024. Mientras, los el porcentaje de ocupación de los fines de semana se situó en el 69,9%, diez puntos porcentuales menos que hace un año.

Según se recoge en el estudio de coyuntura hotelera, Jerez registró el mayor número de establecimientos y de oferta hotelera desde que se publica esta estadística. Así, durante el pasado mes estuvieron abiertos 42 establecimientos hoteleros que ofrecieron un total de 3.988 plazas. Hace un año, había unas 150 plazas menos.

El precio de la habitación de hotel, en aumento

Durante el pasado mes, el precio medio de la habitación de hotel en la ciudad se situó en los 89,40 euros, casi ocho euros más que hace un año. A pesar del notable incremento, Jerez sigue siendo un destino más barato que otros puntos del entorno durante el periodo estival, donde se superan los 120 euros de tarifa media diaria.

De hecho, los precios de una noche en un establecimiento hotelero suele ser algo más bajo respecto a otros momentos del año. Esta magnitud suele alcanzar sus máximos cada mes de mayo, momento en el que Jerez acoge dos importantes eventos como son el fin de semana del Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Velocidad y la Feria del Caballo. En ese mes la tarifa media suele superar los 100 euros por noche.