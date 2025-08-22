Así busca el turoperador Tui traer a más turistas alemanes a la provincia en invierno

Salvo contratiempos de última hora, el turoperador Tui volverá a llevarse el concurso convocado por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación para tratar de incentivar económicamente el mantenimiento de los vuelos entre Alemania y el Aeropuerto de Jerez durante los dos próximos inviernos, más otros dos prorrogables. La oferta presentada por la compañía, que es actualmente la que más turistas alemanes trae en avión a la provincia, fue la única que se presentó a una licitación que ya está a falta de su adjudicación definitiva.

Para hacerse con este concurso público, el turoperador se compromete a continuar programando conexiones entre distintas terminales germanas y Jerez durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, los más flojos del año para la instalación aeroportuaria jerezana. No obstante, la propuesta de conectividad es la misma que ya realizó durante la pasada temporada invernal conformada por 76 operaciones con cinco aeródromos germanos (Düsseldorf, Fráncfort, Hannover, Stuttgart y Múnich) y es coincidente con la mínima que exigía este contrato.

Tal y como contemplan habitualmente este tipo de acuerdos comerciales entre administraciones públicas y aerolíneas o turoperadores, la compañía se compromete a ejecutar una campaña de promoción de la provincia de Cádiz a través de sus propios medios y comunicaciones con sus clientes. Para ello plantea iniciar una campaña en el próximo mes de septiembre a través de la web del turoperador, el diseño de páginas específicas de cada una de las conexiones con Jerez, la difusión de información del destino a través de newsletters (envíos por correo electrónico) y redes sociales, así como en la revista que la aerolínea edita y en las tarjetas de embarque.

No obstante, la proposición presentada por Tui para esta licitación no fue especialmente valorada en el proceso de puntuación. De hecho, la propuesta obtuvo la mitad de los puntos del máximo establecido dado que, a juicio del Patronato Provincial de Turismo, contaba con algunas carencias por falta de estimaciones de impacto en algunas acciones así como por la falta de uso de algunas redes sociales. Tampoco realizó rebaja en el importe que obtendrá por este concurso —unos 704.000 euros impuestos incluidos— ni tampoco mejora la propuesta mínima de conectividad aérea que hacía este órgano dependiente de la Diputación Provincial.

El peso del turismo alemán

El turismo alemán es vital para la provincia de Cádiz, en general y para el aeródromo jerezano en particular al ser su mayor mercado internacional. Según los registros oficiales, entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado fueron más de 10.000 los viajeros germanos que se alojaron en algún hotel de la provincia —no hay datos publicados aún correspondientes a enero, febrero y marzo de este 2025— que pasaron una media de entre cuatro y cinco noches. El grueso de estos turistas (en torno a 6.700, según los registros de Aena) viajó en avión hasta Jerez. Así, si durante los meses estivales los principales destinos son los hoteles de Chiclana y Conil, en los meses invernales las mayores pernoctaciones de los visitantes de estos países se registran en los hoteles de Cádiz y Jerez.

No obstante, y tal y como reconoce el Patronato Provincial de Turismo en esta licitación, este mercado presenta una fuerte estacionalidad entre los meses de mayo y octubre, de ahí que se haya planteado nuevamente esta campaña de promoción para incentivar económicamente estas conexiones en los periodos de menor afluencia.

Según se recoge en el informe técnico donde se valora la oferta de Tui, el turismo alemán en la provincia se caracteriza por ser muy fiel, aunque bien es cierto que en los últimos años se ha producido un incremento de la competencia de otros destinos. El perfil del visitante germano predominante es de una persona entre los 45 y 65 años que puede englobarse en dos grupos, uno catalogado como 'aventureros energizados', que tienen un alto poder adquisitivo y cuentan con un "espíritu aventurero" y un "gran interés por la cultura y la exploración", y los beneficiarios de los "servicios senior, que son jubilados que valoran la atención que se les ofrece y el "asesoramiento personalizado".