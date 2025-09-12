Ofensiva en el Congreso para exigir rebajas de tasas e inversiones en el Aeropuerto de Jerez

El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para reclamar al Ministerio de Transportes y Aena que modifique su política de tasas aeroportuarias, y sus correspondientes bonificaciones, en terminales como la de Jerez puesto que, a su entender, están provocando pérdida de rutas y de volumen de pasajeros.

La formación presentó a lo largo de la pasada semana una batería de preguntas, firmadas entre otros por los diputados por la provincia Miguel Ángel Sastre y Pedro Gallardo, tras un nuevo anuncio de Ryanair de que recortará su operatividad en este invierno en España por el enfrentamiento que mantiene con el gestor aeroportuario por las tasas que debe abonar en los aeropuertos regionales. Esta decisión se suma así a la que ya adoptó a principios de año con su marcha del aeródromo jerezano.

Por un lado, el PP demanda que se paralice la subida del 6,5% de las tasas aeroportuarias a partir del año próximo e insta a que alcance un acuerdo con las aerolíneas mediante el diseño de un plan de bonificaciones específico para aeropuertos como el de Jerez que esté "ajustado a su realidad y al de las diferentes compañías que operan". Por ello, pregunta al Gobierno si comparte esta propuesta ya que, a su entender, permitirá "garantizar el desarrollo de los aeropuertos regionales y de sus entornos".

Además, los populares consideran que los planes de bonificación aplicados en los aeropuertos regionales hasta ahora han sido "un fracaso" dado que "continúan las reduccciones de vuelos, cancelaciones de rutas y cierrres de bases que afectan a numerosos aeropuertos de nuestro país". Por ello, el PP exige que el Gobierno aclare los motivos por los que mantienen "una política que está resultando fallida para los aeropuertos medianos y pequeños" como Santiago, Vigo y Tenerife Norte, así como en otras terminales como Canarias, Valladolid, Jerez, Zaragoza, SAntander, Asturias o Vitoria.

En esta misma línea, el Partido Popular también reclama saber qué resultados han tenido las negocaiciones que ha mantenido el Ministerio de Transportes durante los últimos meses para que haya nuevas rutas en los aeródromos regionales. Sobre este asunto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, habló en la Cámara Baja este miércoles donde aseguró que hay aerolíneas, como Vueling, van a cubrir "inmediatamente" las rutas abandonadas por Ryanair en este invierno. Eso sí, el responsable estatal no hizo mención de la situación de Jerez.

Hasta el momento, el Aeropuerto jerezano solo ha podido cubrir una parte del hueco que dejó Ryanair, que hasta el pasado año operó tres rutas (Barcelona, Palma de Mallorca y Londres Stansted). Durante el verano, Vueling incrementó las frecuencias de las conexiones con la capital catalana y la balear, pero sin alcanzar la operatividad que se tenía con ambas terminales el pasado año. Mientras, para este invierno esta compañía también prevé hacer lo mismo, con un aumento de las frecuencias, especialmente con Barcelona respecto a las que realizó en la anterior temporada baja.

Mientras tanto, no será hasta mayo de 2026 cuando vuelva a haber una conexión entre Londres Stansted y Jerez, que será operada por el turoperador británico Jet2. Ahora bien, esta ruta ya estaba prevista desde antes de que Ryanair anunciara su marcha de Jerez dentro de sus planes que se iniciaron este año con el inicio de las conexiones desde Inglaterra con tres rutas durante los meses estivales (Mánchester, Leeds y Birmingham) y que el año próximo se incrementará con la terminal situada en el extrarradio de la capital británica.

Más inversiones para el Aeropuerto

Por otro lado, Vox también ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados donde reclama al Ministerio de Transportes que explique los motivos por los que no se ha excluido a la terminal jerezana de un plan de inversiones de mejoras en aeropuertos españoles que se acometerá en los próximos años.

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó una presupuesto adicional de 351 millones para hacer inversiones los aeropuertos de Alicante-Elche, Valencia, Bilbao, Lanzarote, Ibiza, Málaga, Menorca, Tenerife Norte o Tenerife Sur. Inicialmente estas actuaciones estaban previsto ejecutarse en el quinquenio 2027-2031 con la entrada en vigor del DORA III, Documento de Regulación Aeroportuaria que establece las obras a acometer en las infraestructuras aeroportuarias. El Gobierno central justificó este adelantamiento en la necesidad de "adaptar las infraestructuras a nuevos requisitos normativos, incrementar la seguridad y la ciberseguridad y disponer de unas instalaciones más robustas, generar eficiencias, así como para mejorar la experiencia del pasajero y reducir la afectación operativa por las obras en las terminales".

Sin embargo, en este listado no aparecía la terminal jerezana de ahí que Vox, de ahí que este partido reclame conocer los criteros seguidos para esta exclusión. Asimismo, exige saber cuándo se presentará el denominado DORA III, con las inversiones a ejecutar a partir de 2027.