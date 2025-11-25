Este es el sueldo de la alcaldesa de Jerez: siete regidores andaluces cobran más que García-Pelayo

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha publicado este martes las retribuciones que percibieron los representantes públicos de las administraciones autonómicas, provincial y local a lo largo del pasado año. En el caso del Ayuntamiento jerezano, se refleja que la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo, percibió 76.355,86 euros. Mientras, los ediles del gobierno percibieron entre los 59.600 y los 47.680 euros.

A tenor de estos estos datos, hay 59 alcaldes en toda España y siete en Andalucía que percibieron una retribución mayor que García-Pelayo a lo largo del pasado año. Así, en la comunidad autónoma le superan los regidores de Sevilla, Málaga, Marbella, Almería, Roquetas de Mar, Fuengirola y Huelva. En cambio, sí es el más alto de las primeras autoridades de la provincia dado que los de La Línea y Cádiz recibieron algo más de 71.000 euros.

También es inferior al salario percibido por la presidenta de la Diputación, la jerezana Almudena Martínez, que tuvo una retribución de 83.750 euros. Su sueldo es el cuarto más alto de las diputaciones andaluzas, superado por los máximos responsables de Málaga, Almería y Sevilla.

María José García-Pelayo ostenta en la actualidad varios cargos públicos dado que, además de alcaldesa de Jerez, es senadora electa por la provincia de Cádiz, pero, tal y como marca la normativa electoral, solo cobra por uno de ellos, concretamente por sus responsabilidades municipales. De hecho, en agosto de 2023 presentó en la Cámara Alta su renuncia a la retribución como representante en Cortes para recibir únicamente la municipal. Mientras tanto, el cargo de presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) no tiene retribución alguna.

El ingreso percibido el año pasado se incrementó un 2,9% respecto al importe aprobado para 2023 durante el primer pleno del actual mandato, donde se establecieron las retribuciones para los miembros de la corporación. En aquel acuerdo se estableció la revisión anual de los salarios de la corporación en función de lo que establece cada año los Presupuestos Generales del Estado para el personal público.

Mismo porcentaje de subida tuvo en 2024 las retribuciones del resto de miembros de la corporación municipal. En cuanto a los ediles de gobierno, los cuatro primeros tenientes de Alcaldía (Agustín Muñoz, Jaime Espinar, Susana Sánchez Toro y Antonio Real) tuvieron una retribución de 59.600 euros, mientras que . Mientras tanto, José Ignacio Martínez, quinto teniente de Alcaldía, percibió 47.680 euros dado que que el año pasado tenía asignada una dedicación parcial del 80%.

En cuanto al resto de miembros del gobierno municipal —Nela García, Francisco Zurita, Belén de la Cuadra, Francisco Delgado, Yessika Quintero y Carmen Pina, además del actual delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, que hasta hace unos meses fue edil de la corporación— tuvieron una retribución de 54.089 euros.

La oposición

En cuanto a los ediles de la oposición, en el caso de la corporación jerezana únicamente perciben un salario los portavoces y viceportavoces de cada grupo. Los primeros —los ediles José Antonio Díaz (PSOE), Antonio Fernández (Vox) y Raúl Ruiz-Berdejo (La Confluencia), aunque este último fue sustituido recientemente por Violeta Márquez— ingresaron en 2024 45.094 euros.

Mientras tanto, los viceportavoces Jesús Alba (PSOE) y Kika González (La Confluencia), esta última también sustituida recientemente por Teresa Chamizo— recibieron una retribución de 37.078 euros. Ahora bien, Ignacio Soto (Vox) fue de 29.662 euros al tener una dedicación parcial del 80%.

Finalmente hay siete concejales que el año pasado no percibieron retribución alguna del Ayuntamiento jerezano —tampoco se abonan indemnizaciones por asistencias a plenos o a consejos de administración de las empresas municipales—. Así, además de la presidenta de la Diputación, que también es edil en Jerez, no recibieron ingresos los ediles socialistas Mamen Sánchez (es diputada en el Congreso), Laura Álvarez y Carmen Collado (ambas son diputadas provinciales también), Ana Hérica Ramos, Dionisio Díaz, Almudena Navarro (que dejó el acta a principios de este año ocupando su lugar Cristina Jiménez) y Gabriel Fabregat, que sustituyó a mediados del año pasado a Susana Romero).