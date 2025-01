La ONCE reparte 350.000 euros en Jerez

El sorteo de la ONCE de este martes ha dejado una parte de su fortuna en Jerez de la Frontera y Algar con 700.000 euros en premios entre 20 vecinos de ambas localidades.

En Jerez, Antonio Soto, vendedor de la ONCE desde 2005, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros a las puertas de un supermercado en la avenida de Tío Pepe en Jerez, repartiendo así 350.000 euros. “Estoy que no me lo creo, se siente una emoción muy grande -dice esta mañana aún con un pellizco de nervios-. Me alegro un montón por la gente y por mi tambien porque para mi el regalo más grande es dar el premio a la gente y más a principios de año, que hemos emepzado bien. Estoy hasta emocionado”, afirma.

Mientras que en Algar fue Rafael Rosa, vendedor también desde 2005, quien repartió la misma suerte, otros 350.000 euros con diez cupones premiados con 35.000 euros, en la calle Real en pleno centro de la localidad gaditana. “Ando por todo el pueblo pero la mayoría los vení en la calle Real”, matiza. “Es una satisfacción muy grande y tengo a los clientes supercontentos, es una forma buenísima de empezar el año porque con la cuesta de enero el personal esta un poco cabizbajo”, comenta el vendedor.

El sorteo del 7 de enero estaba dedicado a la plaza del Azoguejo, a los pies del Acueducto de Segovia, y ha repartido otros 815.000 euros en Córdoba y otros 350.000 euros en Guadix (Granada), por lo que ha repartido en total 1.865.000 euros entre las tres provincias andaluzas.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, 10 de enero, el Eurojackpot de la ONCE el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 79 millones de euros.