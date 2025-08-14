Así es el operativo de la DGT por el Puente de Agosto que prevé 194.200 desplazamientos en la provincia de Cádiz

La Dirección General de Tráfico ha activado el dispositivo especial de control y vigilancia de las carreteras en la Operación ‘15 de agosto’ desde este jueves 14 de agosto y hasta las 24 horas del domingo 17 de agosto, donde se esperan más de 194.200 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de la provincia de Cádiz.

En este periodo, que incluye el viernes 15 de agosto, día festivo de ámbito nacional, se prevé un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido por toda la red viaria gaditana, ya que coincidirán los desplazamientos de vehículos de SALIDA/RETORNO generados por el cambio de quincena de vacaciones de agosto, con desplazamientos hacia poblaciones del litoral y a playas, así como a zonas de segunda residencia como es el caso de Jerez de la Frontera, además de que muchos municipios de la provincia celebran festejos que incrementarán los viajes para desplazarse a los mismos, especialmente en noches y madrugadas.

Desde la DGT se hace una llamada a la responsabilidad en la carretera durante este periodo vacacional, ya que va a haber mucha movilidad. Es imprescindible usar el cinturón de seguridad, no utilizar el teléfono móvil y evitar otros factores de riesgo como la velocidad excesiva o inadecuada y conducir cuando se ha ingerido algún tipo de sustancia que pueda afectar a nuestras capacidades.

A la hora de viajar en vehículo particular es necesario que éste se encuentre en un correcto estado de uso; elegir la ruta más segura; iniciar el viaje descansado y parar durante el recorrido; observar las normas de circulación, la señales y paneles informativos, así como las indicaciones de los agentes.

Carreteras y horas con mayor intensidad de tráfico en la provincia de Cádiz

En la provincia de Cádiz las carreteras que soportarán una mayor intensidad de tráfico son: AP-4, N-IV, A-4, N-340, A-7, A-48, A-480 y A-491.

Los horarios con mayor circulación de vehículos serán el jueves 14 de agosto, de 18 a 22 horas; el viernes 15, de 10 a 15 horas y de 18 a 22 horas; el sábado 16, de 10 a 15 horas y de 18 a 22 horas; y el domingo 17 de agosto, de 10 a 15 horas y de 17 a 22 horas.

Itinerarios alternativos

La DGT ha establecido itinerarios alternativos para aliviar las retenciones que se producen en el enlace de Tres Caminos (A-4, A-48 y CA-33), para lo que se pueden utilizar la A-390, A-381 y AP-4.

Medios de regulación y control

Por otra parte, a los radares fijos, móviles y de tramo, y a las cámaras de control de uso móvil y cinturón de seguridad con los que cuenta la provincia, se van a sumar los medios aéreos -helicóptero y drones-, que forman parte del centro de gestión de Sevilla, dando servicio a Andalucía occidental. Estos medios van a centrarse en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias de forma que, en vuelo, se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión del Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Restricciones

También se implantan restricciones al tráfico durante esta Operación Especial siguiendo la Resolución de 25 de enero de 2025, de la DGT, por la que se establecen medidas especiales de regulación durante el presente año.

· Suspensión de obras en las carreteras, desde las 13 horas del jueves 14 de agosto hasta las 24 horas del domingo 17 de agosto, y se limita la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada.

· Restricción de la circulación de mercancías peligrosas, vehículos especiales y vehículos que precisan autorizaciones complementarias de circulación el jueves 14 de agosto, de 16 a 24 horas; el viernes 15, de 8 a 24 horas; y el domingo 17 de agosto, de 8 a 24 horas.

· Restricción del transporte de mercancías de más de 7.500 kg de m.m.a., conjunto de vehículos, vehículos que precisen autorización complementaria de circulación y vehículos especiales el sábado 16 de agosto de 11 a 13 horas en sentido hacia Cádiz:

- en la AP-4, entre los puntos kilométricos 13,5 (Dos Hermanas) y 78 (Jerez de la Frontera)

- en la N-4, entre los p.k. 573 (Los Palacios y Villafranca) y 627 (Jerez de la Frontera).

Igualmente, el viernes 15 y el domingo 17 de agosto se restringe ese tipo de transporte de 18 a 20 horas en los mismos puntos kilométricos y en sentido inverso, es decir, hacia Sevilla.

· Prohibición de adelantamientos de vehículos de transporte el sábado 16 de agosto en la AP-4 entre los puntos kilométricos 13,5 (Dos Hermanas) y 78 (Jerez de la Frontera), entre las 9 y las 11 horas y de 13 a 20 horas en sentido Cádiz, así como el viernes 15 y el domingo 17 de agosto en la AP-4 entre Jerez y Dos Hermanas, sentido Sevilla, de 10 a 18 horas.