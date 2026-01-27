Las organizaciones agrarias de la provincia llaman a la movilización de este jueves 29

Las tres organizaciones agrarias Asaja-Cádiz, Coag Cádiz, Upa Cádiz junto a Cooperativas Agroalimentarias de Cádiz, ultiman estos días la movilización que llevarán a cabo este jueves 29 en defensa del sector agrario. Será en Cádiz a las 11:00 horas, ante la sede de la Subdelegación del Gobierno (junto a Puertas de Tierra).

Los convocantes explican que el jueves 29 en Cádiz "se han dado cita todos los agricultores y ganaderos de la provincia, donde los líderes de las organizaciones convocantes encabezarán la movilización con una pancarta bajo los lemas '¡Sin AGRICULTURA no hay comida’ y ‘Sin apoyos no hay CAMPO’. Esta iniciativa se enmarca dentro del acuerdo de movilizaciones del campo español, bajo la unidad de acción de las tres principales organizaciones agrarias, que se llevará a cabo entre el 26 y el 30 de enero, siendo el 29 de enero la jornada central para defender su futuro y el de la alimentación europea".

El campo -Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agroalimentarias- se ha "unido una vez más" para llevar a cabo protestas en toda España “frente al acuerdo UE-Mercosur, los recortes y falta de garantías presupuestarias de la PAC, el aumento de los costes de producción y una burocracia que asfixia al sector y acaba repercutiendo en los consumidores”.

Por último, las cuatro organizaciones provinciales llaman a la movilización del jueves 29 de enero: “Tenemos que demostrar nuestra oposición total a la situación actual, lo que nuestra provincia se juega y a lo que los agricultores, ganaderos y consumidores se exponen”.