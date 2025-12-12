La Orquesta Álvarez Beigbeder ofrece en el teatro de Guadalcacín un concierto navideño gratuito

El próximo domingo 14 de diciembre, a las 20:30h, tendrá lugar un Concierto Navideño en el Teatro Julián Oslé de Guadalcacín, a través de la red de teatros que gestiona la Agencia de Instituciones Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalcacín. Dicho concierto tendrá carácter gratuito por lo que las personas que quieran asistir podrán hacerlo libremente hasta completar el aforo.

La formación jerezana, que estará a dirigida por José Colomé, director actual de la orquesta desde 2018, llevará a cabo un repertorio amplio de piezas de diferentes autores, siempre con una temática navideña como trasfondo. Así, el repertorio a interpretar incluye obras de Saint-Saëns, Schubert, Mozart, Beethoven y, como es propio de estas fechas, se interpreta la Rapsodia de Navidad de Don Germán Álvarez Beigbeder y El bello Danubio Azul de Johan Strauss .

Cartel anunciador.

El programa preparado incluye también la obra 'Apuntes Jerezanos' de Andrés Muñoz, discipulo de Germán Álvarez Beigbeder, y cuya obra ha sido rescatada recientemente para consolidar el patrimonio musical de la provincia.