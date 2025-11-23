La Orquesta Beigbeder recupera la obra del compositor Andrés Muñoz con un concierto en los Claustros

La Orquesta de Jerez Álvarez Beigbeder rendirá tributo este domingo 23 de noviembre al compositor Andrés Muñoz con un concierto en los Claustros de Santo Domingo. Dicho concierto se encuentra enmarcado dentro del ciclo Santa Cecilia, que organiza el AYuntamiento de Jerez, y cuenta con el respaldo de Diputación Provincial de Cádiz, entidad con la que la formación musical jerezana mantiene un acuerdo de colaboración desde hace años.

Esa colaboración se traduce, anualmente, en un Circuito Provincial de Conciertos en el que la Orquesta de Jerez Álvarez Beigbeder lleva la música clásica a las localidades gaditanas que Diputación determine para incluirlos en su programación cultural. En este ejercicio 2025, las localidades designadas por Diputación son Puerto Real, Arcos de la Frontera y Jerez.

El primero de ellos tuvo lugar el pasado viernes en el Teatro Principal de Puerto Real y el segundo y el tercero se celebran este domingo por partida doble. Así, a las 12 del mediodía la orquesta, que estará dirigida por José Colomé, ofrecerá un primer concierto en la Iglesia San juan de Dios, de Arcos de la Frontera (ciudad natal del compositor Andrés Muñoz), mientras que por la tarde, a las 19 horas, lo hará en los Claustros de Santo Domingo. Ambos tendrán libre acceso.

Cartel del concierto en Jerez.

En lo que a repertorio se refiere, este año se rescata patrimonio musical de la provincia. A raíz del trabajo de investigación realizado por el jerezano catedrático de trompeta, David Guillén, se recupera la obra de Andrés Muñoz Rivera, llamada “Apuntes Jerezanos”, una Suite en 4 movimientos (Amanece – En la era – La vendimia – Fiesta en Calle Nueva). Dicha obra fue compuesta en 1957 y ha permanecido casi setenta años en un cajón. Ahora la Orquesta jerezana lo recupera bajo la dirección de José Colomé.

La obra del compositor arcense cuenta con un jerezanismo explícito en el que se denotan las influencias de D. Germán Álvarez Beigbeder, a quien le profesaba una gran admiración y quien fue su profesor y director. Hay que recordar que Andrés Muñoz nació en Arcos, pero a la edad de 6 años se mudó con su familia a Jerez.

El repertorio a interpretar en estos conciertos se completa con la Obertura de la Flauta Mágica (Mozart); el 1º mvto de la Sinfonía 5 (Beethovenn) , Concierto para dos flautas, oboe y violín (Telemann);Entreacto n.º 3 de la ópera Rosamunda (Schubert) y fragmento Danza de la ópera Sansón y Dalila (Saint-Saëns).