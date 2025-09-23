El otoño arranca fresco en Jerez con una temperatura mínima de 11º

La estación de otoño entró este pasado lunes a las 20:19 horas de la tarde

El otoño arrancó en Jerez de la Frontera y su campiña con tiempo fresco por la influencia de una vaguada atlántica que ha provocado el descenso generalizado de las temperaturas, especialmente, de las mínimas que este martes 23 de septiembre caerán hasta los 11 grados centígrados.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología publicada en su página web, esta bajada de las temperaturas en nuestra ciudad también afectará a las máximas que se situarán hoy en los 31º.

Los cielos amanecerán este martes poco nubosos, aunque conforme avance la mañana tenderán a abrir quedando despejados y soleados para el resto de la jornada.

Los vientos soplarán flojos de componente norte durante las primeras horas de la jornada rolando a dirección oeste a partir del mediodía. Por la tarde serán vientos del sur los que predominen en Jerez y su zona rural.

Las precipitaciones podrían reaparecer esta semana aunque de forma débil y dispersa; de hecho, la Aemet apenas cifra a esta hora en un 15º el riesgo de lluvias para el miércoles y un 30ª para el jueves día 25.

Andalucía recibe el otoño con un descenso "lento" de las temperaturas

Con la entrada del otoño, Andalucía acoge esta semana un descenso "lento" de las temperaturas, registrando unas máximas que giran en torno a los 29 y los 33 grados, con mínimas por debajo de los 20 grados.

Así lo ha declarado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino, aportando que esto es "un cambio importante", ya que el anticiclón se coloca a dirección norte-sur, transportando una masa de aire fría procedente del norte, que este lunes "ha llegado también a Andalucía".

Como asegurada Del Pino, las mínimas han caído hasta 14 grados en municipios como Écija, Montoro y Andújar en comparación con la jornada anterior, y "seguirán bajando", aunque de forma más moderada, durante los próximos días.

Las máximas en el Valle del Guadalquivir oscilarán entre los 29 y los 33 grados hasta el sábado, manteniendo una recuperación "muy gradual de los valores térmicos a lo largo de la semana". Las mínimas se situarán por debajo de los 20 grados, e incluso alcanzarán los 15-17 grados en amplias zonas, especialmente en comarcas interiores y de sierra.

El litoral de Almería se encuentra este lunes y martes bajo aviso por lluvias y tormentas intensas, mientras que para el jueves no se descartan chubascos ocasionales en la vertiente mediterránea, principalmente en Almería, Granada y la costa malagueña, además, como confirmaba el delegado, las precipitaciones podrían extenderse puntualmente al Campo de Gibraltar.

En cuanto al viento, éste será de componente norte en el arranque de la semana, pasando a levante en Alborán y el Estrecho desde mediados de semana.