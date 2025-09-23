Se va el calor y vuelven los planes al aire libre a Jerez: Estas son las rutas de senderismo a pocos minutos

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, el campo se convierte en un auténtico refugio para quienes buscan respirar aire puro. A muy pocos kilómetros de Jerez de la Frontera se esconden rutas de senderismo ideales para todos los públicos. Desde lagunas de gran valor ecológico que son hogar de miles de aves migratorias, hasta caminos rodeados de viñedos, huertos y restos arqueológicos que recuerdan la historia más antigua de la campiña. Paisajes diversos que invitan a calzarse las botas y disfrutar del contacto directo con la naturaleza tras los meses más calurosos del año.

Laguna de los Tollos

A caballo entre Jerez y El Cuervo, la Laguna de los Tollos es uno de esos lugares que sorprenden por su biodiversidad y, al mismo tiempo, por lo poco conocida que resulta para muchos jerezanos. Este sendero discurre por las vías pecuarias de la Cañada de la Divisoria, la de Las Ventas y la Cañada Real de Leyes, conectando con el espacio natural. Con cotas que van de los 53 a los 66 metros y una dificultad baja, es un recorrido accesible para familias y principiantes que quieran disfrutar de la naturaleza sin exigencias físicas.

La Laguna de los Tollos es la segunda más grande de la provincia de Cádiz y está considerada de interés internacional. Su origen endorreico, es decir, sin salida natural de aguas, y su alta salinidad hacen de ella un ecosistema único que acoge cada año a miles de aves. Es un punto clave en las rutas migratorias, zona de invernada y lugar de reproducción de especies amenazadas.

Quienes recorran este sendero podrán observar fochas, limícolas y otras aves acuáticas en su hábitat natural. Para los amantes de la ornitología es una visita obligada, pero también para cualquier persona que busque un paseo en contacto con la naturaleza.

La Laguna de los Tollos recibe a miles de aves migratorias / Jerez.es

Las Aguilillas – Las Guareñas

Otra de las propuestas cercanas a Jerez es el sendero que conecta el Parque Forestal Las Aguilillas con la barriada rural de Las Guareñas. Se trata de un recorrido que sigue la Cañada Real de Albadalejos-Cuartillos y que destaca por la variedad de paisajes que ofrece. Durante el recorrido se atraviesan viñedos, huertos, así como extensas zonas de vegetación típica mediterránea, donde destacan pinos, acebuches, lentiscos, entre otros. Se trata de un recorrido lineal de 11,1 km, con cotas que van de 28 a 127 metros y una dificultad baja, ideal para paseos tranquilos.

Además, en el entorno de la ruta se encuentra el Cortijo Alcántara, donde fue hallado un enterramiento colectivo que albergaba 3 o 4 esqueletos con vasijas junto a los cráneos, asociados a la Edad del Cobre, un detalle que añade un interesante valor histórico al paseo.

El sendero finaliza en Las Guareñas, desde donde se puede enlazar con otros caminos señalizados, ofreciendo opciones tanto para paseos cortos como para rutas más largas.

Las Aguilillas-Las Guareñas se caracteriza por ser una ruta muy familiar / M.G.

Puerta Verde de Jerez

Si hay una ruta pensada para acercar la naturaleza a todos los ciudadanos, esa es la Puerta Verde de Jerez de la Frontera. Se trata de un recorrido lineal de 13,2 km, con cotas que van de 23 a 140 metros y una dificultad baja, perfecta para caminantes de todos los niveles. Esta ruta recupera antiguas vías pecuarias para conectar la Laguna de Medina, la más grande de Cádiz, con la reserva natural del Complejo Endorreico de Puerto Real y el Corredor Verde del Parque de las Cañadas. La ruta también atraviesa otras lagunas más pequeñas, como la de Las Canteras y el Tejón, además de arroyos como el de Fuente Bermeja y el Salado de Puerto Real.

Uno de los atractivos de este sendero son las pasarelas de madera que permiten caminar sobre zonas encharcadas que antes resultaban inaccesibles. De esta forma, los visitantes pueden adentrarse en el humedal sin alterar el ecosistema.

Puerta Verde de Jerez es un paseo de baja dificultad para esos senderistas principiantes / Entorno a Jerez

Estos senderos cerca de Jerez ofrecen a los amantes de la naturaleza la oportunidad de disfrutar de la tranquilidad del campo y descubrir rincones sorprendentes. Con la llegada de días más frescos, es el momento perfecto para reconectar con el entorno natural.