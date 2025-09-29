'Otoño Flamenco' en la peña Tío José de Paula en Jerez: fechas y artistas que se suben al escenario

La peña flamenca Tío José de Paula ha presentado el cartel de su XL 'Otoño Flamenco'. El presidente de la entidad, Joaquín Fernández 'El Zambo', el presidente de la Federación Local de Peñas Flamencas, Jesús López, los artistas Remedios Reyes, Maloko Soto y Luis Perdiguero, y familiares del escritor jerezano Antonio Gallardo, a quien esta edición dedicará en noviembre el ciclo de enseñanza de cante, han estado en el acto.

Por su parte, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha destacado la oportunidad de profundizar en la figura de este gran autor jerezano, referente en muchas facetas. Asimismo, el delegado ha resaltado que el programa de este año reúne a algunas de las figuras más destacadas del panorama flamenco actual, con recitales que tendrán lugar durante los cuatro sábados del mes de octubre en la Peña Tío José de Paula, en el barrio de Santiago, a las 22 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo dará comienzo el sábado, 4 de octubre, con la actuación de Remedios Reyes, acompañada por la guitarra de Julio Romero y las palmas de Tate Núñez y Ana Reyes. Una semana después, el sábado, día 11 de octubre, la guitarra magistral de Diego del Morao tomará el escenario de la Peña Tío José de Paula, en esta ocasión acompañado por el cante de Maloko Soto y las palmas y percusión de la Carrasco Family.

El sábado, día 18 de octubre, será el turno del cantaor Luis Perdiguero, quien estará acompañado por la guitarra de Antonio Higuero, y a las palmas, por Tate Núñez y Cepe Núñez. El broche al XL 'Otoño Flamenco' lo pondrá El Pele, el sábado, día 25 de octubre. El artista cordobés contará con la guitarra de Niño Seve y las palmas de Manuel Salado y Diego Montoya.

El delegado ha resaltado que "esta aspiración es una apuesta que nos permite poner en valor nuestras raíces, pero a su vez nos permite proyectar la ciudad y reforzar su dimensión internacional". De este modo, ha especificado que las peñas flamencas "son pilares insustituibles en la vida cultural de Jerez, espacios de creación, de transmisión y de convivencia".