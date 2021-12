Pedro Pacheco sobre las renovables: "Son los mismos perros con distintos collares"

Por sus largos años de experiencia como alcalde de Jerez, Pedro Pacheco sabe que “gastar bien el dinero público en una Administración es difícil, más con una Administración local, provincial y autonómica que no está motivada ni se la ha preparado suficientemente”, una papeleta a la que se enfrenta ahora el Gobierno español en el reparto de los fondos Next Generation, para lo que "se ha puesto en manos, vía convenio de colaboración, con los grandes grupos que antaño eran contaminantes y ahora van a producir energía limpia”.

"Increíble, es increíble”, se repite el ex regidor jerezano, quien invita a tirar de las hemerotecas para comprobar que “tras las energías renovables-fotovoltaicas-aerogeneradores-equis están los mismos perros con distintos collares, los mismos que están provocando que los ciudadanos estemos pagando el precio de la luz actual”. Pacheco lamenta que el “Gobierno de izquierda moderada se ponga en manos de estos grupos que están repartiendo más dividendos que nunca que no se controlan” para “gastar los enormes recursos financieros derivados de los fondos Next Generation”. “Al final, los fondos los controlan ellos y, sin embargo–prosigue–, los consumidores están pagando el precio de la luz más alto y ya veremos cuánto cuestan los coches eléctricos”.

El ex dirigente andalucista echa en falta la participación de las pequeñas empresas (pymes) en el reparto de estos fondos, algo en lo que “este Gobierno de izquierda moderada, que apoyo, no ha caído de momento y de lo que me gustaría que se acordara”, pero los Next Generation “están sirviendo para cuadrar los presupuestos; los del Estado se cuadraron con los 9.000 o 14.000 millones de la primera entrega de la subvención que entra en el capítulo de ingresos y los posteriores serán para las comunidades autónomas, sin que aún se haya gastado nada”.

Entre tanto, indica, “la Europa del norte está expectante para que los países del sur de Europa no gasten los fondos como si fuera abrir una puerta de un helicóptero y tirar los billetes”.