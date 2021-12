Pacheco anima a la movilización contra el parque eólico en el viñedo de Jerez

El ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, se ha mostrado muy preocupado ante la postura adoptada por el gobierno local frente al problema del parque eólico de Macharnudo, en el que considera que el Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad en lugar de “echar balones fuera y culpar a la Junta de Andalucía”.

Al hilo de las declaraciones del teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, tras la reunión mantenida por responsables municipales con afectados por la construcción del parque eólico promueve Capital Energy entre los pagos históricos de Añina y Macharnudo, y en las que responsabiliza en exclusiva a la Junta del problema, el ex regidor jerezano sostiene que el Ayuntamiento es el último responsable de todo lo que sucede en la ciudad.

“Me ha extrañado ver esas declaraciones en las que le echan la culpa a la Junta de Andalucía, aunque la tuviera, porque es impropio que un Ayuntamiento responsabilice a un órgano superior en algo que acontece en la ciudad, que puede tener o no un control de legalidad u oportunidad, pero al final la licencia la da el Ayuntamiento”, señala, no sin subrayar que “cualquier control significa que antes se pronuncia el Ayuntamiento y ahí ha sido un pronunciamiento libre”.

Pacheco, recuerda en este sentido, que el Ayuntamiento “es responsable” del PGOU –Plan General de Ordenación Urbana– y de los planes complementarios de protección y ordenación del medio rural, el viñedo y los recursos eólicos, por lo que entiende que “no puede, sin más, echar balones fuera y culpar a la Junta”. Es más, en su opinión “el Ayuntamiento debería estar al frente de la demanda de gente joven que quiere seguir protegiendo las viñas, como ocurre en otras comarcas españolas como Priorat”. donde la presión social ha logrado paralizar los proyectos de energías renovables que afectaban al viñedo de la Denominación de Origen catalana.

Entiende que el ayuntamiento "pueda dar un paso en falso", pero le pide que "lo corrija" porque "aún se está a tiempo"

El ex alcalde y ex responsable de Urbanismo entiende que el Ayuntamiento “pueda haber dado un paso en falso”, toda vez que “son muchas las decisiones que tiene que tomar y errar es de humanos”, pero de ser así, invita al gobierno local a rectificar, “que lo corrija”, para lo que considera que “aún se está a tiempo y que el coste económico de las indemnizaciones, en caso de que los tribunales obligaran a resarcir a la empresa promotora, sería mínimo”. Además, recuerda, “si tuviera que pagar, ahora que está tan de moda otra vez la construcción de viviendas, siempre puede hacerlo en metros cuadrados edificables, como ya se hizo en mis tiempos –de alcalde, se entiende– con Endesa, a la que se le abonaron millones de deuda con parte del edificio del antiguo Ayuntamiento en Madre de Dios y no pasó nada. Pagar es especie y no en metálico es posible, ojo, siempre que los tribunales, que son muy lentos, digan que hay que resarcir algunos daños”.

El ex dirigente andalucista echa en falta mayor firmeza de las máximas autoridades municipales, “que podrán engañar a cierta gente, pero a otras no”, en un asunto en el que asegura que “no vale esconder la cabeza debajo del ala como el avestruz; no son tiempos para eso, es tiempo de decidir y afrontar las consecuencias, y creo que este tema va a dar mucho que hablar y va a movilizar a mucha gente”, porque “esto no ha hecho más que empezar y, como va a ser maratoniano, lo importante no es como empieza, sino como acaba, y hasta que el corredor no rompe la cita de llegada no hay carrera”.

Acerca de la movilización, para Pacheco “es un placer, como ciudadano y amante de los buenos vinos, de Jerez y de otras regiones, que los señores Pérez –en alusión a Willy Pérez, de Bodegas Luis Pérez– estén al frente de la asociación para la defensa del paisaje y el viñedo, detrás de la que también está Álvaro Palacios, el hombre que reflotó la Denominación de Origen Priorat y muchas más”.

El ex líder del PA llama la atención sobre la “orfandad de esta decisión tan importante”, en la que echa igualmente en falta a la oposición. “Es curioso ver la fortaleza de un movimiento que intenta rescatar el yacimiento del Jerez tartésico, Mesas de Asta, y no veo que esté floreciendo un movimiento que quiera salvaguardar ese patrimonio que es la viña de Jerez. Es increíble”, añade.

El precedente de la ‘enmienda Jerez’

Pacheco está de acuerdo con los afectados por el parque eólico de Macharnudo en que la transición energética no puede hacerse a cualquier precio. En este sentido, asegura que “las renovables es el mantra con el que parece que hay que tragar y aceptar todos los costos que esto significa, sin tom ni son y sin controlar”, como ocurre en Jerez, donde insiste en lamentar que “el Ayuntamiento eluda su responsabilidad y diga que la culpa la tiene la Junta”.

El ex alcalde defiende que “al gobierno local corresponde dar la cara en todo aquello que acontece en una ciudad, sea o no de su competencia” y cita dos ejemplos ocurridos en Jerez en sus tiempos al frente del Ayuntamiento y de Urbanismo, que consiguieron paralizar: el de las obras de ampliación del aeropuerto promovidas por el por entonces “todopoderoso” Ministerio de Defensa; y el del puente de la circunvalación con la carretera de Sanlúcar.

En este segundo caso, recuerda, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones introdujo en la ley de carreteras que por entonces se tramitaba en Madrid la llamada ‘enmienda Jerez’ para “evitar que otros ayuntamientos celosos de sus competencias paralizase una obra”. “Fruto del cabreo y señal de la soberbia estatal y funcionarial –incide–, estuvieron años sin hacer la rotonda” que en la actualidad da acceso al Parque Oeste y al tanatorio.