"El 'paciente cobaya' es lo más alejado de la realidad"

¿Qué tipos de cáncer de mama hay?

Podemos hablar claramente de cuatro tipos de tumores de mama bien diferenciados entre sí, con dianas de tratamiento y pronósticos diferentes. Hay tumores triple negativo muy agresivos con los que hoy se está investigando nuevas moléculas y tratamientos muy dirigidos. Por otro lado, están los tumores HER 2. Estos dos tipos representan un 15 o un 20% de los tumores totales de mama, dependiendo de la serie que consultes. Por otro lado, están los luminales A, aquellos menos agresivos, y los luminales B. Ambos son los más prominentes en la población, principalmente los luminales A. Es importante que transmitamos que el tumor de mama no es sinónimo de muerte, se tiende más a la cronificación, por supuesto sin banalizar lo que estamos hablando, sin perder la visión real de lo que implica para todas ellas.

¿Qué porcentaje son hereditarios?

A veces hay una angustia en nuestras pacientes porque lo padece algún familiar, pero realmente en torno al 5 o 10% de los tumores de mama tienen un componente hereditario. La mayor parte de ellos son esporádicos, por factores dietéticos, de hábitos, pero no tienen componente genético aunque hay que saber detectarlo para ofrecer todas las opciones que se pueda. No son la mayoría de ellos, todo lo contrario.

¿Qué alimentos ayudan a evitar la aparición del cáncer y la metástasis?

Esa pregunta no es sencilla. No hay alimentos que eviten la metástasis ni el cáncer. Sí hay estudios que lo abordan y ponen en alza en que hay que incidir en una dieta rica en fruta, en verdura y evitar en todo lo posible el consumo de carne roja y procesadas. Creo que hay que seguir una dieta mediterránea. Siempre le digo a mis pacientes que lo que comían sus abuelas nos protege a todas. No se trata de ningún súper alimento, ojalá lo hubiera, sino de intentar que nuestra dieta sea lo más sana posible rica en fruta, fibra, verduras… Y cuando se está en tratamiento, igual: una dieta saludable. No hay ningún alimento que tenga un factor protector contra el desarrollo de tumores ni de la enfermedad.

Además de una buena dieta, ¿hay alguna otra forma de prevenir el cáncer o la metástasis?

Ha salido un estudio cuyo dato me ha parecido alarmante sobre el consumo de alcohol, sobre todo, durante la adolescencia. Me parece súper importante. El consumo de alcohol alto en la adolescencia tiene su precio.

¿En qué casos el tratamiento para una paciente de cáncer de mama es personalizado?

Hoy día la mayoría de las pacientes recibe un tratamiento dirigido e individualizado. El impacto en pronóstico, en calidad de vida y las mejoras en los últimos diez años es gracias a la investigación y al desarrollo en nuevos fármacos más eficaces y mejor tolerados. Estos implican un tratamiento personalizado en función de las características tanto genómicas como moleculares del tumor. Son las terapias dirigidas, lo que hoy se conocen como las terapias personalizadas de precisión. La mayor proporción de pacientes se tratan ya con terapias de precisión.

Hay usuarias que advierten de la lentitud por la burocracia y las listas de espera.

Siempre se puede mejorar todo a nivel de administración, de inversión en todos los programas de detección, en los programas de investigación, pero sí creo que el Programa Streaming a nivel de ecografía de cáncer de mama funciona muy bien. Nuestras pacientes están muy concienciadas. En el Hospital de Jerez, en concreto, las pacientes se realizan las mamografías en Streaming que son valoradas por los equipos especialistas y cuando ven cualquier anormalidad realizan una biopsia, y esa paciente se presenta directamente en el comité multidisciplinar de cáncer de mama donde están nuestros radiólogos, patólogos, cirujanos, ginecólogos, compañeros de radioterapia… todo el equipo implicado en el cáncer de mama está ya en ese comité en el que se valoran los pasos. Después, según la decisión tomada, pasan al servicio correspondiente que vaya a realizar el inicio de tratamiento. Gracias a Dios, el circuito funciona muy bien.¿Cree entonces que hay buena coordinación entre las diferentes especialidades?

Creo que hay una coordinación magnífica. Somos un equipo multidisciplinar que trabajamos de una manera excepcional.

¿Derivar a un paciente a un ensayo clínico es sinónimo de que ya se ha hecho todo lo que se ha podido hacer?

No, para nada. Hoy en día existen muchísimos ensayos clínicos, muchísimos grupos clínicos liderando muchos de ellos, como el grupo Geicam, entre otros. Esos ensayos significan muchas veces la posibilidad de que la paciente reciba el tratamiento que aún que no ha pasado las fases burocráticas y administrativas para poder utilizarse en prácticas clínicas normales y le dan una oportunidad. Hay ensayos en las distintas fases de la enfermedad. El primer tratamiento de una paciente puede ser un ensayo clínico que se administra antes de la cirugía, opciones muy prometedoras que aún no podemos emplear en la práctica habitual. Tenemos también tratamientos que se administran inmediatamente después de la cirugía y que también pueden ser ensayos clínicos, y otros para fases de la enfermedad metastásica o avanzada, pero en situación inicial de tratamiento. Y por supuesto existen ensayos cuando se han agotado las opciones terapéuticas habituales, pero esos ensayos cada vez más son dirigidos a mutaciones, a alteraciones muy dirigidas del tumor. El ‘paciente cobaya’ es lo más alejado de la realidad. Son ensayos que aún no tienen las garantías, pero se sospecha que va a ser una buena opción de tratamiento.

¿Cuál es la esperanza de vida de una paciente con metástasis?

Esa pregunta es muy peliaguda. Cada vez es mayor, pero depende del subtipo tumoral que tenga la paciente de los que he mencionado al inicio.

¿Se puede morir una mujer “de vieja” con metástasis?

Por supuestísimo. Muchísimas. Es muy delicado dar números porque, por desgracia, hay algunas que no. También hay tumores con los que nos jugamos los cuartos, con muy mala leche, que no sabemos cómo vienen. El 95% de las mujeres se diagnostican en fases precoces y el 80% va a superar la enfermedad sin que en ningún momento sea metastásica.

¿Dando por hecho que usted no ha pasado por ahí: si fuera una paciente que recibe este diagnóstico, ¿qué es lo primero que haría?

No sé responder a eso… Creo que, inicialmente, se me hundiría el mundo en los pies, pensaría en mis hijos, en mi familia, en el futuro. Después de ese batacazo inicial, habría que recuperar la compostura y pensar en todas las herramientas que hay hoy en día y tirar para adelante. Veo a mis pacientes día tras día, si ellas pueden, yo también.

¿Qué le gustaría que le preguntara?

El mensaje debe ser de esperanza. Hay muchos ensayos y proyectos en marcha. Por supuesto necesitamos el apoyo de la Administración, que la sociedad se implique y entienda la importancia de la investigación porque es fundamental para que podamos avanzar. Poco a poco se ha conseguido muchísimo, pero seguimos necesitando mucha inversión en investigación.