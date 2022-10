"El cáncer de mama de rosa tiene poco, aquí hace falta investigación"

A Luisa Nieto le detectaron cáncer de mama en 2006 a los 48 años. Ella tenía revisiones periódicas y después de unas vacaciones vio que su pezón se había metido para dentro. Las alarmas saltaron y su ginecóloga la derivó directamente al Hospital de Jerez.

Los meses siguientes transcurrieron entre biopsias, pruebas, la operación y el tratamiento. A Luisa le extirparon el pecho. "Yo estaba trabajando cuando me lo detectaron. No estaba fija y cuando comenté lo que me pasaba me dijeron que ya les daba miedo llamarme. Así que no me llamaron. Tenía dos niños, de 10 y 18 años y claro, todo se complicó. Tres meses antes habían operado a mi marido, también de cáncer", cuenta Luisa.

"Cuando te lo dicen lo primero que se te viene a la cabeza es la muerte. Para mí el cáncer no tiene nada de color de rosa. Aquí hace falta investigación, inversión", subraya la jerezana. Tras la operación Luisa tuvo 16 sesiones de quimioterapia: "Me sentía cansada, me dolían todos los huesos, había días que no podía andar".

Tras siete años de tratamiento a Luisa le quisieron dar el alta médica, pero ella se negó. "Les pregunté si al darme el alta dejaban de hacerme revisiones y me dijeron que sí, que se acababan las revisiones. Y me negué. Así que una vez al año me miraban", subraya Luisa. En una de esas revisiones salieron los marcadores tumorales altos. ¿Otra vez? Otra vez.

"Tengo metástasis en los huesos. Ahora que ya había vuelto a trabajar y me encontraba bien volvía a empezar. Yo mando mis ánimos a todas las mujeres que luchan contra esto, pero la esperanza no cura. Lo que cura es la investigación", remarca la jerezana.