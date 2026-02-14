'Palabras en piedra: epigrafía del mundo almorávide andalusí' cierra las III Jornadas de Estudios Andalusíes en Jerez

La Sala Šarīš Šiḏūna del Museo Arqueológico de Jerez acogió este viernes la clausura de las III Jornadas de Estudios Andalusíes, organizadas por el Centro de Estudios Históricos Jerezanos, bajo el título general 'Jerez bajo los Almorávides: una ciudad en transformación'. La sesión final estuvo a cargo del profesor Jorge Lirola Delgado, quien impartió la ponencia titulada 'Palabras en piedra: epigrafía del mundo almorávide andalusí'.

Lejos de limitarse al análisis formal de las inscripciones, el conferenciante planteó una lectura amplia de la epigrafía almorávide como fuente histórica de primer orden, conectándola con otros ámbitos fundamentales de la cultura andalusí. Así, las inscripciones fueron abordadas como expresión material del poder, de la legitimidad religiosa y de la construcción ideológica del Estado, pero también como vía de acceso al conocimiento de las élites intelectuales, los ulemas, las redes de saber y los mecanismos de transmisión cultural en el Occidente islámico.

La intervención permitió recorrer distintos soportes, contextos urbanos y paisajes monumentales, mostrando cómo la palabra esculpida en piedra actuaba como vehículo de propaganda política, afirmación doctrinal y memoria histórica. Desde esta perspectiva transversal, la epigrafía se reveló no solo como disciplina auxiliar, sino como herramienta clave para comprender la sociedad, la religiosidad y la producción intelectual del periodo almorávide. Asimismo, se abordó de manera específica la epigrafía funeraria, analizada en contraste con la epigrafía oficial, permitiendo diferenciar funciones, discursos y fórmulas de representación de la memoria en el ámbito privado frente al institucional.

Licenciado en Filología Semítica, opción árabo-islámica, por la Universidad de Granada, donde se doctoró en 1991 con una tesis sobre el poder naval en al-Andalus, Jorge Lirola Delgado ha desarrollado una dilatada trayectoria académica e investigadora. Ha ampliado estudios en Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez, y ha sido profesor en las Universidades de El Cairo y Granada, siendo desde 1993 profesor titular del Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Almería.

Especialista en múltiples facetas de la historia y cultura andalusí, sus líneas de investigación abarcan la marina de al-Andalus —a la que dedicó su obra El poder naval de al-Andalus en la época del Califato Omeya—, la epigrafía árabe como fuente histórica, el urbanismo y la historia de Almería andalusí, así como la producción intelectual del Islam occidental. En este último ámbito destaca su dirección de la Biblioteca de al-Andalus, ambicioso proyecto colectivo con la participación de más de 170 investigadores internacionales.

Ha dirigido proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Junta de Andalucía, cuenta con cuatro tramos de investigación reconocidos y ha desarrollado igualmente una intensa labor de gestión académica. Entre otras responsabilidades, ha sido presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes y es cofundador y presidente de la Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, además de dirigir en la actualidad la web Al‑Andalus‑Hispania.

La conferencia puso el broche final a un ciclo que ha contado con una extraordinaria respuesta de público, con una media de asistencia cercana a las 80 personas por sesión, reflejo del creciente interés social por el pasado andalusí de la ciudad.

Las III Jornadas de Estudios Andalusíes se cierran así con un balance altamente positivo, consolidándose como un éxito absoluto de organización, participación y nivel científico. El ciclo se afianza de este modo como un referente ya ineludible en el ámbito de la cultura andalusí, no solo a escala local y nacional, sino también dentro de los circuitos internacionales de estudio y difusión del legado histórico de al‑Andalus.