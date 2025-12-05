El Palacio Riquelme se estrena como espacio expositivo tras su rehabilitación

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha inaugurado la exposición ‘SONE - Songs Of Nearby Earth / Cantos de la Tierra Cercana para zambombas y emparrados’, la primera muestra que acoge el Palacio Riquelme tras su primera fase de rehabilitación. En el acto han participado junto al teniente de alcaldesa de Presidencia, Agustín Muñoz, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, y el representante de Nomad Garden, Sergio Rodríguez.

Cabe destacar que esta innovadora muestra, presentada como un laboratorio en construcción, se enmarca en la iniciativa europea PALIMPSEST, dentro del programa Horizon Europe 2020 y la New European Bauhaus, en el que la ciudad de Jerez participa junto a Milán y Lodz, en línea con el desarrollo de acciones creativas e innovadoras que vinculan cultura, arte y sostenibilidad, con la participación del ecosistema de entidades y artistas locales.

En su intervención, la alcaldesa ha agradecido a Nomad Garden, así como a todas las personas e instituciones del ecosistema cultural de Jerez que han participado en el proyecto, su valiosa colaboración que se ha materializado en esta exposición, calificándola como "un regalo para la ciudad”, por lo que les ha manifestado su deseo de que se sientan "ya para siempre unidos a la tierra cercana que es Jerez". De igual modo, la alcaldesa ha hecho extensivo el reconocimiento a Agustín Muñoz y a todo el equipo por la sinergia de trabajo creada con la Delegación de Cultura, dirigida por Francisco Zurita. En su intervención ha destacado que esta exposición era precisamente lo que necesitaba la ciudad para reabrir las puertas del Palacio Riquelme, una propuesta cultural "única y excepcional", para este nuevo equipamiento, resaltando el gran esfuerzo que se está realizando en su rehabilitación y restauración.

En cuanto a la vinculación de SONE con la candidatura de Jerez 2031 la alcaldesa ha expresado su convicción de que “actos y exposiciones tan cuidadas como esta son un paso importante, que contribuyen a ese sueño”. En cuanto a la proyección de Jerez y alianzas con otras ciudades, María José García-Pelayo ha asegurado que los jerezanos se sienten "enormemente orgullosos" de que se les haya situado al nivel de otras grandes ciudades europeas.

Sobre la actividad en el nuevo equipamiento, la alcaldesa ha informado que el uso del Palacio Riquelme se materializa con la apertura de las seis salas de la exposición y de su hall y ha recordado el proceso en curso para la futura rehabilitación de la segunda fase.

Detalles de la propuesta expositiva

SONE se presenta como un laboratorio en construcción abierto a la ciudadanía y recoge el proceso de trabajo que el proyecto europeo PALIMPSEST junto al Ayuntamiento ha estado desarrollando durante tres años en estrecha colaboración con agentes locales, nacionales e internacionales. La exposición explora estrategias locales de adaptación climática, entrelazando prácticas paisajísticas como los emparrados urbanos con rituales tradicionales como las zambombas, vinculando el paisaje de la campiña y su riqueza cultural a través de la tradicional zambomba jerezana. Una muestra donde conviven cerámicas, esmaltes, imágenes, mapas, sonidos, diagramas, archivos históricos, APP, sensores o experimentos orientados a construir colectivamente una ciudad más amable y conectada a su territorio.

La exposición, comisariada por Nomad Garden y con propuesta artística de Estelle Julian, parte de la zambomba como hilo conductor, elemento que sirve de puente para vincular el paisaje natural y urbano de Jerez. La muestra reúne imágenes, mapas, diagramas, bocetos y experimentos que han ido nutriendo el proceso de co-creación del objeto de la zambomba, al que se han ido incorporando personas expertas en diversas disciplinas. Entre ellas: zambombas creadas por Luis Torres, Enrique Carrillo, Antonio Sillero y el alumnado de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Jerez (diseño de esmalte) y Gresierra (elaboración cerámica); zambombas tradicionales de la familia Coca (últimos luthiers de zambombas en Jerez); paisaje sonoro creado por la musicóloga jerezana Belenish Moreno-Gil, en colaboración con Óscar Escudero; recopilatorio de villancicos y creación de nuevas letras, propuestas por Lucía Franco y Claudia GR. Moneo; geología y enología (Willy Pérez), poda (Vara y Pulgar), forja (David Olmedo) e iconografía histórica (Valeria Reyes Soto), con archivos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, bodegas González-Byass o bodegas Tradición.

SONE ha contado para su desarrollo con la colaboración de la asociación Emparrados (Amigos de los Árboles) con quienes se ha trabajado para llevar los emparrados a un mayor número de calles públicas de la ciudad, y con Austin Gardner (FabLab Jerez), encargado de la elaboración y colocación de sensores, con el fin de contrastar los beneficios climáticos, ecológicos y sensitivos de los espacios emparrados de la ciudad frente a otros sin emparrar.

Horarios y visitas concertadas

En cuanto al horario de visita, la muestra permanecerá abierta al público hasta el 18 de diciembre, de lunes a viernes: de 10:00 a 13.30 horas y de 17:00 a 20.30 horas; y los sábados: de 10:00 a 13.30 horas. Asimismo la exposición contará con visitas guiadas por parte del equipo de mediación. Serán a las 11:00 y a las 18:00 horas (con posibilidad de adaptación según grupo). Para concertar una visita, las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a jerezsone@gmail.com, especificando la entidad/colectivo y número de personas.