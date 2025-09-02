El paro en Jerez vuelve a crecer en agosto tras cuatro meses de bajada

El paro ha crecido en Jerez durante el último mes de agosto. Lo ha hecho en 144 personas, según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La cifra pone fin a cuatro meses consecutivos de bajada, situando el número de parados en la ciudad en 21.237.

Al igual que el pasado año, cuando Jerez fue la única ciudad de la provincia en la que creció el desempleó durante el mes de agosto, ya que la mayoría de localidades de la zona, especialmente las costeras, tuvieron una bajada del paro en este mes.

Dentro de los sectores, el sector servicios ha sido el más castigado en este último mes, ya que se han perdido un total 125 puestos de trabajo, quedándose el número de desempleados en 14.950 pesonas, por las 14.825 que hubo durante el mes de julio.

Los servicios concentran la práctica totalidad de la bajada de este mes de agosto en los sectores productivos, ya que la agricultura y la industria apenas restan parados. Así las cosas, en la agricultura ha habido un aumento del paro de 4 personas, algo similar a lo que ha sucedido en la industria, con 3. Más alto ha sido el ascendo de desempleados en el sector de la construcción, con un total de 28 personas.

La única bajada del mes de agosto, aunque bastante escasa, corresponde al colectivo de personas sin empleo anterior, que se anota un descenso de 8 desempleados.

A la hora de cuantificar los datos por sexo y edad, comprobamos que agosto ha sido malo tanto para las mujeres como para los hombres, si bien en el apartado masculino el aumento ha sido mayor, quedándose sin empleo 107 hombres, por las 37 mujeres que dejaron de trabajar.

La caída ha sido especialmente notable entre la franja de edad que comprende los 25 y 44 años en el paro masculino, donde han perdido el empleo 69 personas. En las mujeres, las más afectadas han sido las menores de 25 años, un segmento en el que se han perdido nada menos que 30 empleos.

Pese a todo, la brecha de género en cuanto al desempleo se mantiene en este mes de agosto, ya que al cierre de este mes había 13.896 mujeres paradas, casi el doble que los 7.341 hombres en la misma situación.

En general, los demandantes de empleo siguen siendo mayoritarios entre los 45 o más años, con un total de 12.665, seguido de la franja entre 25 y 45, con 6.906 y por último, los menores de 25, con 1.666 personas.