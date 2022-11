El Parque González Hontoria albergará esta Navidad un parque de atracciones gratuito para los niños de Jerez

El Parque González Hontoria albergará durante el mes de diciembre y las fiestas navideñas un parque de atracciones que será gratuito. Los niños entre 3 y 16 años podrán montarse en sus atracciones gracias a unos tickets que se repartirán próximamente por todos los centros educativos de la ciudad.

La iniciativa será sufragada por la Fundación López Mariscal, vinculada al empresario ubriqueño José Luis López. En próximos días se firmará un acuerdo entre el Ayuntamiento y esta institución que en los últimos años ha montado un parque similar en Ubrique. La iniciativa fue presentada en la mañana de este jueves en el Ayuntamiento por parte de la alcaldesa, Mamen Sánchez, y por María López, en representación de la fundación benefactora.

En próximos días, se distribuirán entre los colegios las entradas para poder acceder a las atracciones. Cada niño escolarizado en Jerez recibirá 20 tiques que podrán servir no solo para montarse en las atracciones sino también para canjearlos en tómbolas, puestos de palomitas o, incluso, churros. No habrá entradas a la venta por lo que solo se podrá acceder a las atracciones mediante las invitaciones que se repartan en los centros educativos. Se prevé que se instalen en el parque González Hontoria unas 16 atracciones dirigidas tanto al público juvenil como infantil.

El parque de atracciones, que así es como se ha denominado de manera oficial, abrirá durante los fines de semana entre el 10 de diciembre y el 8 de enero. Su horario será de doce y media de la mañana a dos y media de la tarde y de cuatro a ocho de la tarde, aunque algunos días solo abrirá por la tarde.

Durante la presentación, la alcaldesa llegó a decir que esta iniciativa que será financiada por el empresario ubriqueño puede ser el “inicio” para crear en Jerez al parecido al Winter Wonderland de Londres, un espacio que se habilita en Hyde Park todas las navidades con atracciones, mercadillos y restaurantes. Acto seguido apuntó que se ha optado por este emplazamiento dado que es el más idóneo para montar este tipo de atracciones teniendo en cuenta que ya cuenta con la infraestructura necesaria.

Por su parte, María López indicó que la fundación ha decidido sufragar este parque de atracciones en “agradecimiento” del empresario José Luis López a la ciudad. “Jerez ha marcado muchos momentos de la vida profesional y personal de mi padre”, dijo.

Se da la circunstancia de que el parque de atracciones se instalará a apenas escasos metros del recinto expositivo Ifeca, donde desde hace 25 años el consorcio provincial celebra la feria de ocio infantil y juvenil Juvelandia, que este año volverá a abrir sus puertas tras suspenderse durante dos años debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, esta cita sí seguirá siendo de pago, como lo ha sido hasta ahora. Por lo tanto, en escasos metros habrá dos zonas de atracciones, aunque la promovida por la fundación López Mariscal será gratuita para los niños de Jerez.