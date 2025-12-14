Parte de la zona rural de Jerez, sin luz durante más de seis horas este domingo

Vecinos de la pedanía de Cuartillos y de barriadas y núcleos de su entorno han estado durante parte de la jornada de este domingo sin suministro eléctrico en sus viviendas. La incidencia se inició a primera hora de la mañana y el servicio no se restableció hasta minutos después de las cuatro de la tarde debido a la caída de un cable de la red de media tensión que da suministro a este enclave de la zona rural de Jerez.

Fuentes de la compañía suministradora Endesa explicaron a este medio que sobre las diez menos veinte de la mañana se produjo una desconexión en esta zona del extrarradio jerezano. Tras esto, una brigada de guardia encargada del mantenimiento de la red puso en marcha en protocolo correspondiente para tratar de localizar la avería y darle solución lo más pronto posible.

Durante las labores de inspección, se detectó que un cable de la red de media tensión que parte de la subestación Las Abiertas, situada al este de la zona urbana, y que da suministro a parte de la zona rural de Jerez. Según explicaron desde la compañía en un punto determinado de su recorrido, que es por vía aérea, los operarios vieron que en un punto se había caído por lo que tuvo procederse a su reparación para, de este modo, poder restablecer el servicio.

Desde la empresa suministradora se apuntó que el suministro pudo volver a las viviendas y negocios de la ciudad a las cuatro de la tarde y seis minutos. Asimismo, se apuntó que en torno a 900 clientes se podrían haber visto afectados por este corte en el suministro que se extendió durante aproximadamente seis horas y media.

Una vez reparada la línea, no hay constancia de que se hayan producido nuevas incidencias por la zona.