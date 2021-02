Los partidos políticos reclamarán a Sareb que no realice ejecuciones hipotecarias en Jerez

El pleno municipal del Ayuntamiento leerá este jueves una declaración institucional donde reclamará a Sareb, la sociedad que gestiona los activos inmobiliarios de las entidades bancarias, que paralice todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que tiene abiertos en la ciudad" y que trabaje con el Ayuntamiento para que haya un mayor número de viviendas destinadas a viviendas sociales.

La declaración, redactada por Adelante Jerez y suscrita por los portavoces de los cinco grupos con representación municipal, cuestiona duramente la labor de esta mercantil que fue promovida por el Estado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria para que asumiera todo el ladrillo que estaban penalizando los balances de los bancos y de las desaparecidas cajas de ahorro tras la quiebra de numerosas promotoras y constructoras.

De hecho, en la declaración no se ahorra en reproches y calificativos contra el también denominado ‘Banco Malo’ ya que le acusan no solo de que no haya “solucionado el problema de la vivienda” sino que considera que lo “ha agravado” tras los acuerdos alcanzados en los últimos años con los que llama “fondos buitres de todo pelaje”. Estas sociedades de capital de riesgo están especializadas en la compra de deuda o de activos inmobiliarios tóxicos para luego revenderlas y que se han hecho con la propiedad o la gestión de parte del parque inmobiliario que tenía Sareb.

Según se recoge en la declaración institucional que se leerá este jueves, se le cuestiona a Sareb que, a pesar de tener capital público en su accionariado (un 45% aproximadamente) y que anuncie que sus valores se basen en la “integridad, la transparencia y el compromiso cívico”, tenga un proceder “absolutamente oscuro”, llegándole a calificar de adoptar decisiones “manifiestamente antisociales y especulativas”.

Por este motivo, el pleno demanda a la Sareb en esta declaración que proceda a suspender sine die “todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso en Jerez” para que se puedan alcanzar acuerdos extrajudiciales “que prioricen las daciones en pago y posibiliten la puesta en carga de viviendas sociales”.

Por otro lado, también se le exige que el Banco Malo desista "en todos los procedimientos judiciales, hipotecarios y civiles en los que se dirige con avalistas y fiadores de operaciones en los que reclama el recobro de deudas asumidas por entidades ya ejecutadas”. Y por último, le reclama que trabaje con el Ayuntamiento para “coordinar mecanismos que permitan la puesta a disposición de aquellas viviendas que sean susceptibles de dedicarse a fines sociales.

Se desconoce el número de viviendas que Sareb tiene actualmente en su balance, aunque, según la declaración, la sociedad “tiene cuantiosos intereses económicos en nuestra ciudad”.

Esta no será la única declaración institucional que se leerá en el pleno de este jueves. También habrá otra vinculada al proceso de vacunación y otra con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebra el próximo 8 de marzo.