Pasajeros del Alvia de Madrid a Jerez hacen transbordo en Toledo por una avería
Los viajeros, que han salido con casi media hora de retraso, han sido informados de una incidencia
Los pasajeros del tren Alvia de hoy sábado, con salida prevista desde Atocha en Madrid a las 12:05 y llegada a Jerez a las 16:04 horas, han salido de la capital con casi con media hora de retraso, tal como han explicaso algunos afectados a Diario de Jerez.
Tras este primer contratiempo, los viajeros han sido informados por Renfe de que debían abandonar el tren en el que iban más adelante. En concreto, desde la compañía ferroviaria han detallado que "debido a una incidencia operativa que ha afectado a tu tren Alvia 2124, te comunicamos que deberás realizar transbordo a otro tren en la estación de La Sagra. Por favor, presta atención a las indicaciones del personal de Renfe. Disculpa las molestias. Información oficial de Renfe".
De momento, los afectados no saben la nueva hora de llegada a Jerez, a la espera de nueva información, aunque sobre la una han sido trasladados al nuevo tren. Los vehículos han sido colocados enfrentados de modo que los pasajeros han podido realizar el transbordo de manera rápida y sin incidencias.
Indemnizaciónde Renfe por retrasos
En la web de la compañía recuerdan que "todos nuestros servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y trenes de Larga Distancia) están sujetos a las siguientes indemnizaciones: Retraso igual o superior a 60 minutos: devolución del 50%; Retraso superior a 90 minutos: devolución del 100%".
Los afectados podrás solicitar la indemnización "una vez pasadas 24 horas desde la llegada del tren. Cuentas con un máximo de 3 meses desde la fecha del viaje para solicitar la indemnización".
