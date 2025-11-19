La madurez y el aplomo de la jerezana en el casting 'Mujeres con Solera' para la Pasarela Flamenca

El ya consolidado desfile 'Mujeres con Solera' celebra su casting en el Hotel Sherry Park de Jerez, en una apuesta por la diversidad y la belleza real en la moda flamenca. Esta iniciativa se ha convertido en una de las señas de identidad de la pasarela, rompiendo con los cánones establecidos y demostrando que la moda y la elegancia no tienen edad. El objetivo es encontrar perfiles que representen la madurez, la fuerza y el aplomo de la mujer real, valores que conectan directamente con la esencia del traje de flamenca.

Las candidatas seleccionadas tendrán la oportunidad de desfilar en la decimoctava edición de la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe, que se celebrará del 22 al 25 de enero de 2026. Este evento no solo es un escaparate para las últimas tendencias de la moda flamenca, sino también una plataforma de visibilidad e inclusión que celebra el talento de diseñadores consagrados y emergentes.