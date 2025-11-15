Este ‘bellissimo’ restaurante del centro de Jerez donde comerás como en la auténtica Sicilia: “Por fin un italiano de verdad!”

Quizá cualquiera no puede permitirse viajar a la isla más grande del Mediterráneo, la bella Sicilia. No está al alcance de cualquiera disfrutar de los atractivos de su capital, Palermo, de Mondello, un pueblecito de pescadores ubicado a las afueras, de su catedral y su cultura. Ahora bien, si vives en Jerez o puedes visitar la quinta ciudad más importante de Andalucía, estás de suerte. En una de sus calles más famosas puedes saborear un trocito de esta región italiana.

En noviembre de 2023, Michelangelo Cullura abrió Il Siciliano, en calle Porvera, 11. Se trata de un restaurante italiano, pero no el típico. En su carta no faltan las tradicionales y deliciosas pizzas, así como platos de pasta, por supuesto. Lo que lo hace muy diferente son otras recetas de la isla que raramente hallarás en otro restaurante.

El interior del local resulta de lo más acogedor, a lo que contribuye el magnífico trato y latención de su equipo. La muralla de la ciudad viste parte de su interior decorado en rústico. No es muy amplio, lo que permite que la experiencia resulte de lo más familiar, y te hace sentir como en casa, con música suave y agradable de fondo. Posee mesas bajas en el interior y en la terraza.

La carta de Il Siciliano

De los fogones de Il Siciliano salen platos asombrosos en boca: raviolis de pulpo y sepia con salsa de mejillones, parmiggiana que se compone de berenjenas fritas con varios quesos, tagliatelle carbonara siciliana, lasaña, pizzas, queso provolone con tomate casero… Las recomendaciones fuera de carta son un espectáculo y elaboradas con productos frescos. el postre estrella, el tiramisú, cómo no.

Éxito del restaurante Il Siciliano

"Espectacular. Me ha encantado. Por fin un italiano de verdad", se congratula María. “Restaurante auténtico italiano, y cuando digo auténtico es que es italiano. Carbonara con trufa espectacular, las pizzas en su punto y jugosas, y el cannoli de postre… tremendo. Se nota que quién dirige la cocina es siciliano”, afirma Antonio, uno de sus clientes. No es de extrañar por tanto que su valoración en google sea la máxima, arrancando halagos de paladares jerezanos y procedentes de la mismísima Italia.