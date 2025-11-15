Pastora Soler actuará en Jerez en 2026 con su gira 'Rosas y espinas'

Tras un año girando con su espectáculo 'Rosas y Espinas 30 - años' y el éxito alcanzado en la pasada edición, Pastora Soler vuelve a Jerez y a Tío Pepe Festival para compartir con su público uno de los únicos conciertos que tendrán lugar en el 2026. Será el 11 de julio de 2026, en la bodega Las Copas, cuyas entradas ya se pueden adquirir en https://www.veraneaenlabodega.com/espectaculo/2026/tio-pepe-festival/pastora-soler.

La cantante sevillana celebra 30 años de carrera con esta gira que comenzó en septiembre de 2024. El espectáculo repasa los momentos clave de su trayectoria, interpretando sus éxitos más importantes y combinando elementos musicales y visuales para narrar tres décadas de carrera. La gira incluye anécdotas personales, momentos íntimos y sorpresas, ofreciendo una fiesta para sus fans.

La artista se suma así al cartel de Tío Pepe Festival, para el que ya han confirmado su presencia Raphael (4 de julio), Luz Casal (2 de agosto), Israel Fernández (26 de julio), Deep Purple (10 de julio), el regreso de Sergio Dalma al universo Via Dalma (18 de julio); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio) bajo el título Noches de Rock&Roll y el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto), que en su gira mundial más ambiciosa celebrará los 40 años del último concierto de Queen con Freddie Mercury.