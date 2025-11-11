Raphael, Luz Casal e Israel Fernández ofrecerán conciertos en Jerez en 2026

Tío Pepe Festival continúa consolidándose como uno de los grandes referentes culturales del calendario nacional con la incorporación de tres nuevos nombres imprescindibles a su cartel de 2026. Tres artistas que, desde lenguajes y trayectorias muy distintas, comparten una misma vocación por arrojar emoción y autenticidad sobre el escenario: Raphael (4 de julio), Luz Casal (2 de agosto) e Israel Fernández (26 de julio). Tres directos que prometen ser memorables por el magnetismo de sus protagonistas. Veranea en la Bodega se reafirma como un ritual estival donde la música y la gastronomía se funden en el corazón de Jerez. Las entradas pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.

El 4 de julio es un reencuentro estelar con las bodegas jerezanas. Raphael regresa a Tío Pepe con 'Raphaelísimo', un espectáculo superlativo que condensa la esencia de una carrera única en la historia de la música en español. El eterno divo de Linares vuelve a los escenarios con una propuesta que reúne sus grandes éxitos -Yo soy aquel, Mi gran noche o Escándalo- junto a las canciones de su aclamado último álbum -Ayer… aún- un tributo exquisito a la chanson francesa, un homenaje muy personal a figuras como Edith Piaf y Charles Aznavour. La parada de Raphaelísimo en el imponente marco de la Bodega Las Copas no será solo un concierto: será un viaje emocional conducido por una voz legendaria con una capacidad interpretativa que sigue asombrando por su intensidad y autenticidad. Raphael trasciende géneros y generaciones, emocionando por igual a amantes del rock, seguidores de la música indie y fieles de la canción melódica. Su presencia en Jerez de la Frontera la noche del 4 de julio será, sin duda, uno de los grandes acontecimientos culturales del año.

El 2 de agosto será el turno de Luz Casal, que llega a Tío Pepe Festival 2026 con 'Me voy a permitir', el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera. En él, la artista se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo. Luz se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada, y despliega su talento como dama de la chanson francesa, voz contemporánea del cancionero latinoamericano, cronista de lo cotidiano y rockera indomable. Acompañada por Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma ‘Baldo’ y Borja Montenegro, la artista certifica su doble condición de compositora intuitiva e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones, propias o adoptadas. Ajena a la pirotecnia y los artificios, Luz se permite no seguir más señales que las de su propio instinto, una libertad que le ha brindado la admiración del público, el respeto de la crítica y la complicidad de sus colegas, un triple reconocimiento que se produce en contadas ocasiones y con el que recala en la Bodega Las Copas. Ya lo advirtió el cantautor y poeta Pablo Guerrero: "Luz puede acariciar como la seda o desgarrar como los colmillos de un animal herido. Capaz de cantar desde el despecho o la esperanza, canalla o luminosa, libérrima siempre".

La noche del 26 de julio, en el marco del ciclo Solera y Compás, que cada verano traza desde La Tonelería un mapa sobre el presente y el futuro del flamenco, el cantaor Israel Fernández presentará 'De oro y marfil', una de sus obras más ambiciosas y personales. En ella, el artista toledano despliega su faceta más extensa como músico y creador, hilando composiciones propias y revisiones de piezas clásicas en un recorrido escénico y musical de gran riqueza. Sobre el escenario, el piano se erige como eje central de una propuesta que también incorpora cuerdas y coros, creando una atmósfera envolvente y profundamente emocional. 'De oro y marfil' es una montaña rusa de sensaciones: desde lo íntimo y melódico hasta lo oscuro y desgarrador, todo atravesado por la sensibilidad desbordante de Israel Fernández, uno de los grandes renovadores del flamenco contemporáneo.

Con estas tres incorporaciones, Tío Pepe Festival reafirma su compromiso con la calidad artística, la diversidad estilística y la emoción compartida. Los anuncios de Raphael (4 de julio), Israel Fernández (26 de julio) y Luz Casal (2 de agosto) -tres voces que han marcado generaciones y que siguen haciendo historia de la música desde la honestidad y el talento- se unen a los conciertos ya anunciados de la mítica banda británica de hard rock Deep Purple para el 10 de julio; el regreso de Sergio Dalma al universo Via Dalma (18 de julio); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio) bajo el título Noches de Rock&Roll y el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto), que en su gira mundial más ambiciosa celebrará los 40 años del último concierto de Queen con Freddie Mercury.