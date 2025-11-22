Paterna rinde homenaje a Lola Flores con una baldosa conmemorativa en la calle Petenera

El teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha asistido, en representación del Ayuntamiento de Jerez, al homenaje que la localidad de Paterna ha dedicado a la jerezana Lola Flores y al algecireño Paco de Lucía con motivo del Día Internacional del Flamenco con el descubrimiento de dos baldosas conmemorativas en la calle Petenera.

Jaime Espinar ha destacado el orgullo que supone para la ciudad de Jerez que "una localidad como Paterna con tanto arraigo flamenco dedique este homenaje a una de nuestras ilustres paisanas. Lola Flores es y seguirá siendo un mito, una artista de raza que rompió esquemas en su momento y que sigue siendo un referente para todos aquellos amantes del flamenco".

El teniente de alcaldesa ha mostrado también su agradecimiento al Ayuntamiento de Paterna y la Diputación de Cádiz "por este entrañable homenaje no sólo a Lola Flores sino a Paco de Lucía. Jerez y la provincia somos cuna del flamenco y tenemos que llevarlo a gala. Es una de nuestras principales señas de identidad y un patrimonio que sigue muy vivo, como demuestran los numerosos actos que se han celebrado en centros educativos de nuestra ciudad, enmarcados en la celebración del Día Internacional del Flamenco. Son los niños y niñas y los jóvenes los que van a continuar con este impresionante legado y son ya numerosos los artistas noveles de la ciudad que están destacando en el mundo del flamenco".

Espinar también ha añadido que "Jerez se encuentra inmersa en la fase final para presentar nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y son figuras como las de Lola Flores las que mantienen un legado cultural vivo, que será una de nuestras principales bazas junto con la cultura del vino y del caballo y nuestro rico patrimonio arquitectónico".

El acto de homenaje en Paterna ha consistido en el descubrimiento de dos baldosas dedicadas a Lola Flores y Paco de Lucía. Anteriormente, familiares de ambos artistas han firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento. Una vez descubiertas las baldosas, el acto se trasladó a la peña cultural 'La Petenera', donde se pudo disfrutar del cante de los artistas Antonio José Nieto, reciente ganador del Concurso Internacional de Cante por Peteneras, y de Regina García Manzano.