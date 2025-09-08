Paz Ivison une el maridaje, los vinos y el periodismo en su conferencia en el Ateneo de Jerez

Dentro de las II Fiestas de la Vendimia del Ateneo de Jerez, que se celebran entre el 1 y 14 de septiembre coincidiendo con las Fiestas de la Vendimia de la ciudad, el Ateneo de Jerez ofrece este martes 9 de septiembre la conferencia 'Vinos, maridaje y periodismo' de la mano de Paz Ivison Carrera, periodista especializada en gastronomía, muy especialmente en el vino de Jerez. La Conferencia comenzará a las 20 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8. La entrada es libre hasta completar aforo. Tras la conferencia se ofrecerá un Jerez de honor a las personas asistentes.

María Paz Ivison Carrera es una periodista jerezana formada en Ciencias Políticas y de la Información, pionera en el periodismo gastronómico en España. Ha sido una figura clave en introducir el vino y su análisis en los medios de comunicación, liderando publicaciones especializadas como Club de Gourmets y Gourmetabaco, destacando como una singular freelance centrada en la difusión del vino de Jerez. Reconocida tanto nacional como regionalmente con múltiples premios, Paz Ivison es una figura emblemática en el periodismo enológico y gastronómico del país.

El papel de Paz Ivison en el campo comunicador y gastronómico, especialmente vitivinícola, sus publicaciones y reconocimientos, son muestra de su compromiso con el vino del Marco de Jerez. A través de esta conferencia, Paz Ivision ofrecerá su visión personal y profesional sobre el triángulo de maridaje que supone el periodismo, la gastronomía y los vinos generosos de Jerez.