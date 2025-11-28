Pedirán que el centenario de Caballero Bonald se declare Acontecimiento de Excepcional Interés Público

El pleno aprobó en la jornada de este viernes la solicitud al Gobierno de España de que se declare el centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald, una efemérides que empezará a celebrarse a partir de septiembre del año próximo, en Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Esta declaración, si es aprobada por el Consejo de Ministros, permitirá que las firmas que colaboren en su desarrollo puedan obtener beneficios fiscales.

La alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, apuntó durante en pleno que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para abordar esta solicitud, aunque este ya ha comunicado al Ayuntamiento que la ha trasladado Dirección General del Libro para su tramitación. No obstante, se quiere mantener un encuentro para que el Gobierno central se adhiera también a la conmemoración, una petición que también se formalizará a la Junta de Andalucía.

En paralelo, se continúa trabajando con la familia del escritor y con la fundación municipal que lleva su nombre para perfilar el calendario de actividades que se celebrará a partir del año que viene para recordar al insigne escritor jerezano. En este sentido, ya se están manteniendo reuniones de trabajo para perfilar la programación del Año de las Letras, dedicado a Caballero Bonald con motivo del centenario de su nacimiento; una propuesta que se enmarca, además, en las acciones para reforzar la candidatura de Jerez 2031 al título de Capital Europea de la Cultura.