Pelayo: "Estamos abordando una situación muy compleja y distinta de lluvias"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha señalado que la situación que está atravesando la campiña jerezna es muy "distinta y compleja" a la vivida en los últimos años. De hecho, señala que tiene aspectos muy parecidos "a la que sufrimos en 2009".

Durante su comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado, la regidora indicó que la ciudad está viviendo unos momentos de mucha incertidumbre dado que "en muy poco tiempo cambia el escenario porque cambia el río". En este sentido, añadió: "Tenemos un río vivo, un río que no solamente depende de su propio caudal, sino del caudal del que se le nutre".

En este sentido, también apuntó que los técnicos le han trasladado que se está afrontando "una situación de lluvia distinta y compleja", diferente a "las últimas DANAS o inundaciones que sufrimos en Jerez". Por este motivo, la regidora apeló a la ciudadanía a que "confíen en los profesionales" y a que haya "muchísima reponsabilidad y serenidad" .

Por su parte, la delegada del Gobierno en la provincia, Mercedes Colombo, incidió en la coordinación de las distintas administraciones para la puesta en marcha de este dispositivo. Asimismo, incidió en que la decisión de desalojar a unos 600 vecinos viene motivada por la situación en la que se encuentra el río.