Saint-Gobain plantea recuperar su "proyecto inmobiliario sostenible" para la antigua fábrica de botellas de Jerez

Tras las denuncias del PSOE y Adelante ante el estado actual y futuro de los terrenos de la antigua fábrica de botellas, la compañía Saint-Gobain informa en un comunicado que, desde el cierre de la actividad industrial, "mantiene una política activa de mantenimiento y vigilancia del inmueble, contando con una empresa de seguridad contratada específicamente para evitar intrusiones y actos vandálicos que puedan comprometer la integridad de las instalaciones".

"En línea con su compromiso histórico con el entorno, la compañía contempla que, en caso de desinversión, el futuro de este espacio se materialice en un proyecto inmobiliario sostenible, capaz de aportar valor a la ciudad de Jerez y a sus vecinos, muchos de los cuales han estado profesionalmente vinculados a la historia de la fábrica", subrayan.

La compañía Saint-Gobain añade que "el desarrollo de un proyecto de esta envergadura requiere la coordinación de múltiples actores y un trabajo técnico y administrativo riguroso, que necesariamente debe ejecutarse dentro del marco legal vigente. Saint-Gobain está plenamente comprometida con este proceso, que exige tiempo, planificación y colaboración entre las partes".

En este sentido, la compañía "ya ha iniciado trabajos preparatorios en el inmueble, incluyendo estudios técnicos para la futura demolición de las construcciones existentes, como paso previo al desarrollo urbanístico que pudiera llevarse a cabo. Estas acciones se enmarcan en las conversaciones que Saint-Gobain mantiene con potenciales interesados en impulsar este proyecto".

Saint-Gobain reitera su voluntad de colaboración con las administraciones públicas "y con todos los agentes implicados, con el objetivo de garantizar que el futuro de este enclave industrial se traduzca en una oportunidad de desarrollo urbano sostenible y respetuosa con la memoria histórica de la ciudad".