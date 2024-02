Pelayo exige conocer los límites de gasto para que los ayuntamientos puedan tener presupuestos

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha reclamado que se den a conocer "cuanto antes" las reglas fiscales y la regla de gasto para que los ayuntamientos que aún no disponen de presupuestos actualizados, como es el caso de Jerez, puedan elaborarlos. La reclamación ha sido hecha pública tras una reunión de la junta de gobierno de esta institución que está presidida por la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo.

Se da la circunstancia de que las administraciones públicas aún no cuentan con esta información ya que la propuesta que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre no superó la tramitación parlamentaria. Así, aunque contó con los votos necesarios en el Congreso, no los obtuvo en el Senado, cámara en la que el PP, partido de la regidora jerezana, tiene la mayoría absoluta.

Precisamente, este jueves está previsto que se debata en el Congreso una nueva senda de estabilidad aprobada semanas atrás por el Gobierno central. Si no hay cambios, correrá el mismo camino ya que, por el momento, el PP no ha mostrado su predisposición a aprobarla en el Senado. Si en este segundo intento tampoco es aprobada, se procederá a aplicar los objetivos de déficit recogidos en el Programa de Estabilidad de abril que, según el Ministerio de Hacienda, son “más exigentes para las comunidades autónomas y los ayuntamientos”.

Sin embargo, y a pesar de ello, la FEMP que preside García-Pelayo insiste en reclamar estos cálculos y recordó que aún no ha obtenido respuesta a las peticiones remitidas a los ministerios de Hacienda y de Economía.

En el caso de Jerez, el Ayuntamiento aún trabaja con un presupuesto aprobado por el anterior ejecutivo socialista en octubre de 2022. Semanas atrás, la regidora alegó que su equipo de gobierno no había presentado una nueva previsión de ingresos y gastos hasta no tener un nuevo acuerdo de refinanciación del grueso de la deuda municipal con el Ministerio de Hacienda.

Según la última senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros, los ayuntamientos y demás entes locales ya no tendrán que alcanzar un superávit del 0,2% en este situándose en el equilibrio presupuestario, un objetivo que también está fijado para 2025 y 2026.